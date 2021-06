Nemám asi úplně instagramovou cílovku, říká Anna K. o fanoušcích na sítích

„Těším se strašně moc na to, že budu mít koncerty a bude jich tolik, že ani nevím, jestli je fyzicky vydržím, protože jsem rok nezpívala,“ řekla zpěvačka, jejíž umělecké jméno vychází z koncových písmen jejího občanského křestního jména Luciana a prvního písmene příjmení Krecarová.



Na tomto pseudonymu, který si vybrala ještě předtím, než natočila svou první desku, prý nechce nic měnit. „Mám strašně dlouhé jméno, které mi lidé komolili už od dob, kdy jsem hrála v divadle Semafor, od osmi let,“ vzpomíná. „A ,Káʻ je dobrý. Už tříleté holčičky od mých kamarádek, když mě vidí, říkají ,teta Káʻ!“

Oblíbená stálice hudebního nebe se nebrání ani prezentaci na dnes už pro lidi ze showbyznysu nezbytných sociálních sítích. „Nebráním se tomu a pomalu se to učím. Naučila jsem se přidávat fotky na Instagram, s videem mám trochu problém a hashtagy neumím. Navíc mám dost málo sledovatelů, nemám asi úplně instagramovou cílovku,“ říká.

Při debatě o moderních technologiích se trochu zlobila nad tím, že se jí občas na koncertech stává, že ji lidé točí, a místo aby sledovali ji, celou dobu se dívají jen do telefonu. Vadí jí také to, že nekvalitní amatérské nahrávky z koncertů mají často na internetových videokanálech více zhlédnutí než oficiální, profesionálně vytvořené a do dokonalosti vycizelované videoklipy.

Právě pokud jde o kvalitu, má se Anna K. čím pochlubit, neboť produkce a zvuku jejího posledního singlu Na malou chvíli se ujal držitel pěti Grammy Chris Lord-Alge, známý spoluprací s Green Day nebo Madonnou. Kytarovými party pak přispěl sólový kytarista Bon Jovi Phil X.

„Můj vydavatel se s Chrisem nějak zná a on mi řekl, že se mu písnička líbí a že ji pošleme Chrisovi Lord-Algeovi do L. A. S ním jsme si pak volali přes videohovor a on na to, že se mu líbí můj hlas, ať to pošleme. Tak jsme mu poslali moji demonahrávku, kterou jsem si sama doma nahrála ve tři ráno jako pracovní verzi na úplně blbej mikrofon,“ prozradila s tím, že pracovní verze se producentovi nakonec natolik zalíbila, že ji použil raději než nahrávku ze studia.