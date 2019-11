Nechci se nijak omezovat, říká Slováčková léčící se s rakovinou prsu

„Byla mi diagnostikována rakovina prsu. Jsem nakonec ráda, že se o tom mluví veřejně. Přestože já sama jsem o tom původně vlastně mluvit nechtěla,“ svěřila se Anna Julie Slováčková v pořadu Mixxxer show na Óčku.



Podle zpěvačky nevěnují mladé ženy ani jejich lékaři vyšetřením prsu dostatečnou pozornost. „Holek pod třicet let, které mají rakovinu prsu, není u nás mnoho. A když se nemoc potvrdí, je to vlastně proto, že se ženy v tomto věku neprohlížejí a říkají si, že jsou na to moc mladé. Ony ani lékaři tomu nevěnují takovou pozornost, protože je to rarita,“ říká.

Slováčková se rozhodla využít nemoci k osvětě. „Když už mi to lékaři diagnostikovali a ta zpráva se objevila v médiích, změnila jsem přístup a chci o tom mluvit. Chci, aby si na to lidi dávali pozor a stávalo se to ještě méně,“ pokračuje.

Zpěvačka se snaží brát vše s nadhledem. O Halloweenu pobavila fanoušky na sociálních sítích videem, ve kterém říká, že se letos aspoň nemusí poohlížet po žádné masce, protože půjde vzhledem ke své oholené hlavě buď za zpěvačku Sinéad O’Connorovou, nebo postavu strýčka Fostera z filmu Addamsova rodina.

Rakovina prsu Karcinom prsu ohrožuje v České republice stále mladší ženy. Nádory jsou navíc agresivnější. „Ročně u nás onemocní kolem třiceti žen ve věku do 25 let, do 35 let je to sto žen, do 40 let věku pak přibližně tři sta žen ročně," říká MUDr. Livia Večeřová, vedoucí Mamodiagnostického centra NNB.

Anna Julie Slováčková přiznává, že i při léčbě se stále věnuje práci, moderování na Óčku, hraní v seriálu Ordinace v růžové zahradě a v divadle. S kapelou Aura pak zpěvačka vystoupí například 12. prosince v pražském Semaforu.

„Nechci se nijak omezovat. Všechno, co dělám, mě naopak nabíjí. Říkám si, že když budu v psychické pohodě, budu i v té fyzické. Jediné, čeho jsem se bála, bylo, aby to lidi nevzali tak, že na mě teď nebude spolehnutí, aby nám například nerušili koncerty a podobně. Zatím se tak neděje a naopak jsem dostala i hezké zprávy z měst, kde jsme s kapelou již v minulosti vystupovali, s tím, že se tam na nás všichni znovu těší, za což jsem vděčná,“ dodává.

Před třemi lety zjistili lékaři u Anny Julie Slováčkové nezhoubný nádor poté, co si zpěvačka nahmatala v prsu bulku. Při jedné z nedávných pravidelných kontrol se ukázalo, že se nemoc vrátila.