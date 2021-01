Slováčková porazila rakovinu. Ukázala kila navíc a fotky v prádle

Slováčková na Silvestra zveřejnila příspěvek, v němž si pro všechny přeje hlavně hodně zdraví. „Sama jsem si zažila, jaké to je řešit aktivně to nejcennější, co máme, a můžu vám teď s čistým srdcem říct jednu věc: jsem zdravá. Metastáze jsou od operace pryč, krev je v pořádku, sono neukázalo žádné nové nálezy. Čekají mě teď každé tři měsíce kontroly,“ napsala na Instagramu.

„Celé to vstřebávám a upřímně pro mě bylo celkem těžké roztroubit to do světa, protože vím, jak těžké by pro mě bylo, kdyby za tři měsíce bylo všechno zase jinak a čekalo by mě nedejbože všechno od začátku. Ten strašák už tu bude asi vždycky, ale přijímám ho a určitě se spolu naučíme brzy pracovat,“ dodala.

Podle Slováčkové je důležitý pozitivní přístup. Své fanoušky chce povzbuzovat, ať už svádí jakýkoliv boj v zdravotní, pracovní nebo osobní oblasti.

Zároveň se jim v dalším příspěvku svěřila s tím, že jí samotné trvalo dlouho, než se naučila mít sama sebe ráda. „Já a moje tělo spolu svádíme nekonečně dlouhé souboje. Od nenávisti k sobě samé, po první lekce zdravé sebelásky, kterou jsem si začala ordinovat až rok zpět,“ napsala k černobílým fotkám v prádle.

„Takhle teď vypadám. Tohle jsem já. Tohle je tělo, které je o několik kilogramů těžší než před celou nemocí. Tohle je tělo, které má celulitidu, špeky na břiše a tři brady. Já vím, že nevypadá dokonale. Nejsem modelka z katalogu,“ uvedla Slováčková.

Připomněla, že právě toto tělo jí v boji s rakovinou zachránilo život. „A já se stydím za to, kolikrát stojím doma před zrcadlem, brečím a je mi ze sebe špatně, protože nejsem ta drobná, hubená holka, jakou jsem si jako malá vysnila být. Jsem to prostě já. Žena s velkým zadkem, prsy, boky a stehny,“ napsala zpěvačka s tím, že konečně přijímá sama sebe takovou, jaká je.