O hanbě pro celou rodinu bychom si s tátou mohli vyprávět, říká Slováčková

„Nejdřív jsem rodiče týrala kolem šesté ráno rádiem, když jsem vstávala do školy. Měla jsem pokoj přímo nad jejich ložnicí a dupala jsem do rytmu. Prosili mě, jestli bych to mohla ztlumit,“ vypráví Anna Julie Slováčková v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.



„Na druhou stranu, u společné večeře, která byla sama o sobě svátkem, na mě řvali, abych si vyndala sluchátka z uší. Ale tak to má asi každé dítě v pubertě,“ popisuje zpěvačka s tím, že největší šok způsobila otci krátce po dovršení plnoletosti.

„Asi dva dny po svých osmnáctinách jsem domů přišla s kérkou. Máma mi to nechtěla zakazovat, když už jsme se viděly tak třikrát do roka, takže mi na to jen řekla, že je to hezké. Táta se to dozvěděl, až když jsem měla asi čtvrté tetování. Byla jsem zrovna ve škole na konzervatoři a jednoho dne jsem od něj měla asi dvacet zmeškaných hovorů,“ vzpomíná Slováčková.

„Volala jsem mu zpátky ze záchoda. Rozčiloval se, že například taková princezna Kate by se nikdy potetovat nenechala a že to dělá hanbu celé rodině. Řekla jsem mu na to tehdy ‚Tak tati, o hanbě celé rodině bychom si mohli vyprávět.‘ Na to už neřekl nic,“ směje se zpěvačka, která má za sebou roční léčbu rakoviny, během které zvládla dokonce i natočit desku se svou kapelou Aura.

Během rozhovoru se Anna Julie Slováčková podělila také o historku z výjezdu na rodinnou dovolenou. „Nejčastěji vzpomínám na cestu na dovolenou v Chorvatsku. Začalo to už odjezdem. Táta říkal, že pojedeme maximálně v šest ráno, protože na D1 bude kolaps a budeme tam stát. Máma začala v šest ráno balit. Takže jsme vyjeli kolem dvanácté,“ popisuje.



„Pak se nám cestou stala ještě taková příhoda, kdy se mámě chtělo na záchod a v zácpě na dálnici dobíhala kamion, protože řidič nereagoval na tátovo problikávání a gesta, aby zastavil. Vždy když kamion doběhla, popojel o dalších dvacet metrů. Byl to neuvěřitelný pohled. Na to vzpomínáme všichni často,“ dodává se smíchem zpěvačka.