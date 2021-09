Slováčková: Bylo těžké se rodičům zavděčit, na všem se vždy našlo sto chyb

„Když se Anička měla narodit, byla to velká radost. Pamatuji si, že Dáda přišla tehdy na Vánoce s papírkem, že to bude holčička,“ vzpomíná Felix Slováček v novém dílu pořadu 13. komnata.



Už na základní škole však bojovala Anna Julie Slováčková s pocity méněcennosti. Její cesta k přijetí sama sebe byla dlouhá a útrpná. Už jako malá dívka o sobě v bulváru pravidelně četla, že je obtloustlou holčičkou slavné Dády a Felixe. Vyrůstala pod obrovským tlakem okolí s pocitem, že když jsou její rodiče slavní a úspěšní, musí být i ona dokonalá a bezchybná a vypadat nejlépe tak, jako její matka ve filmech z 80. let.

„V dětství i v pubertě jsem byla baculatá. Bulvár rozebíral to, že nejsem taková ta klasická hezká holčička panenka a že mám kila navíc. Jako malá jsem proto velice často měla pocity méněcennosti. Řeším to doteď. Když slyší dítě ze všech stran, že je tlusté a mělo by zhubnout, k ničemu dobrému to samozřejmě nevede,“ popisuje Anna Julie Slováčková.



Rodiče Aničce našli v jejích patnácti letech psycholožku, která ji uklidňovala, že nadváha i dětské deprese s koncem puberty odezní, a že rozhodně nevypadá tak hrozně, jak si myslí. Ani později, když už studovala na konzervatoři, se však situace nezlepšovala a deprese a úzkosti se prohlubovaly.

„Kvůli tomu, že máma a táta jsou známí, byl u nás v rodině vždy velký tlak jak na mě, tak i na bráchu. Bylo těžké se rodičům s čímkoliv zavděčit. Cokoliv jsme udělali, našlo se na tom sto chyb,“ vzpomíná zpěvačka.



Ve dvaceti letech si Anna poprvé nahmatala bulku v prsu, která se ukázala jako nezhoubná. Po čase se však bohužel objevil v druhém prsu skutečný zhoubný nádor. Anička začala více komunikovat s rodiči a oporou jí byl také brácha Felix.



Zpěvačka podstoupila operaci, čtyři veliké chemoterapie a řadu malých chemoterapií. Současně začala enormně pracovat, protože práce jí pomáhala. Najednou měla z tvorby takovou radost, že jí všechno začalo jít od ruky a ona se začala konečně vidět lepšíma očima a přestala se podceňovat. Řekla si, že když se uzdraví, bude to právě proto, aby uzdravila i svou duši.

Na konci roku 2020, se dozvěděla, že je zdravá. Po tomto „znovuzrození“ natočila svou první sólovou desku.

„Kdyby nade mnou rodiče neměli celý život pevnou ruku, nikdy bych nebyla tam, kde teď pracovně jsem. Mám vnitřní démony, temné myšlenky a věci, které mi ubližují a se kterými se budu ještě nějaký čas určitě rvát. Ale na druhou stranu bych v tom životě nic nevyměnila. Ani to nejhorší, ani to nejlepší,“ dodává Anna Julie Slováčková.