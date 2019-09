Třicet let provozuji bílou magii v ženském kruhu, svěřila se Anistonová

„Sedíme s ostatními bohyněmi na zemi s překříženýma nohama v námi společně utvořeném kruhu. Provozujeme magické rituály, kterými si do života přitahujeme pozitivní aspekty. Naplňujeme svá přání velice silnou energií tak, aby se později realizovala, popsala se Jennifer Anistonová pro deník The New York Times.



Hvězda seriálu Přátelé navštěvuje již třicet let takzvaný „Kruh bohyně“, založený mystičkou C.Arou Campbellovou. V rámci jednotlivých sezení provozují členky rituály, který mají ochraňovat jejich rozhodnutí, konání i vztahy.

„Já a mých šest přítelkyň se u rituálů scházíme pravidelně, vždy když cítíme, že je to potřeba. Bylo to například před mou svatbou s Bradem Pittem (55) i Justinem Therouxem (48), před narozeními prvních dětí našich přátel a podobných významných příležitostech,“ říká herečka.

Anistonová se v rozhovoru svěřila také s tím, že i když letos v únoru oslavila padesáté narozeniny, má pocit, že její život teprve začíná. „Je to dost zvláštní. Kolem toho čísla 50 je tolik temnoty. Cítím to však přesně naopak. Vstupuji do životní fáze, v níž si z tvůrčího hlediska plním nejvíce svých životních snů. Mám pocit, že až teď začínám opravdu vzkvétat,“ svěřila se bývalá manželka Brada Pitta.

VIDEO: Jennifer Anistonová v novém seriálu The Morning Show (2019):