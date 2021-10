Hodnoty už mám jinde a je mi jedno, co o mně píšou, říká Vyskočilová

„Mám ráda staré české spisovatele, například Nezvala, protože on byl takový strašný sprosťák,“ vysvětlila s tím, že češtinu miluje, a proto ji pořád piluje.

„Například v češtině máme ‚miluju tě’ a pak ‚mám tě ráda’, ale na Balkáně to nemáme, protože když máš někoho rád, nemusíš ho milovat, ale u nás všechno milujeme, i když ho nemilujeme," exaltovaně popisuje Vyskočilová a dodává, že se cítí uondaně, protože má hodně práce a vůbec na sebe nemá čas.

„Už deset let provozuju kavárnu. Napsala jsem knihu o cestování, jídle, kultuře a z peněz za ni jsem mohla jít do Pařížské a koupit si kabelčičku, ale to jsem neudělala. Řekla jsem si, že budu mít svůj bar nebo kavárnu, a pak jsem našla prostory, které se mi líbily,“ přiblížila kavárenské začátky.

V podnikání ji nic nezastavilo, ani covid, ani výpověď nájemní smlouvy, a tak se nyní těší z nově otevřené kavárny, kde sama peče denně štrúdl a oblíbené jsou i speciální dortíky pojmenované podle různých nálad. „Například mám dort Poskvrněná láska, ten jde na dračku,“ prozradila.

Anife Vyskočilová s partnerem Jensenem (Praha, 17. dubna 2019)

Přestože je někdy v hovoření k nezastavení, jakmile dojde na otázku soukromí, výmluvná Anife Vyskočilová důrazně upozorní, že o tom nechce mluvit. „To je takové soukromé. Už šest let zapírám před novináři partnera. Proč mám vlastně mluvit o svém soukromí? Koho to zajímá? Je to Němec, každý to ví, a já jsem spokojená,“ řekla.

I když nechtěla mluvit o privátních věcech, stejně nakonec prozradila, že partnera naučila česky, že se stala babičkou a že už dávno není takovou divokou Anife, jak ji lidé znali. „Hodnoty už mám jinde a je mi úplně jedno, co o mně kde píšou. Jsem taková klidnější,“ prohlásila.

Kromě toho, že se plně věnuje rozjezdu kavárny, stíhá stále hrát divadlo a spolupracuje s bývalým manželem Ivanem Vyskočilem. „My jsme se rozváděli úplně v klidu. To vůbec nebylo tak, jak se psalo. Rozvod trval sedm minut a večer jsme se sešli doma a Ivánek může potvrdit, co bylo. Přece když se dva lidi nenávidí, tak tohle nedělají,“ dodala.