V nejhorších chvílích mi nejvíce pomohl táta, říká Anna Julie Slováčková

Máte za sebou náročné životní období. Na čem vám teď nejvíce záleží?

Ačkoliv to bude znít jako klišé, tak na tom, abych žila každý den jako svůj poslední. Abych si před spaním řekla alespoň jednu věc, která mě udělala za ten den šťastnou nebo jsem se u ní usmála. A abych lépe zvládala svou psychiku a naučila se lépe žít s některými svými myšlenkami. Co se týká hodnot, ty jsem měla myslím i předtím nastavené správně. Vždycky pro mě byli důležití přátelé, rodina a vzdělávání. Nebýt hloupá holka, co nic neví. Ale abych vše včetně svojí práce dělala pořádně, a ne polovičatě.

Jaké to je, když poznáte, jaký je skutečný význam té chuti do života a pocit, že opravdu stojí za to žít?

Já bych to přála asi každému. Ono je strašně lehké o tom mluvit, ale hrozně těžké to mít. Spousta lidí si prochází věcmi, u kterých věřím, že potom tu chuť do života nemají. Ale když už tady na té Zemi jsme, tak bychom asi každý měli myslet na svůj život a na to, abychom ho žili, jak nejlépe umíme. A to i tehdy, když nám to někdy připadá strašně moc těžké a nemáme třeba víru v lepší zítřek nebo v to, že může být lépe nebo jinak.

Myslím, že je to cesta, ke které lidé musejí sami nějak dojít, dozrát. Já tam sama ještě určitě nejsem, stále ještě hledám. Abych byla spokojená s tím, kým jsem a co dělám. Myslím, že to je taková celoživotní pouť. O tom je asi vlastně ten život. Abychom se ho naučili žít.

Kdo vám byl v nejhorších chvílích tou největší oporou?

Táta. Táta, moji dva kocouři, přítel, se kterým jsem tehdy byla, a také kamarádi.

A maminka? Ta asi brečela, když se dozvěděla, co se děje.

Asi jo. Máma určitě brečela. Tak kdo by nebrečel… Kdyby mi moje dcera něco takového zavolala, tak bych takovou diagnózu asi vůbec nečekala. Nechtěla bych ji slyšet. Byla určitě vystrašená. Ale zvládla to.

Nepřehodnotila jste některé věci? Jste zpěvačka, herečka, stále někde účinkujete. Nepřesunula jste třeba případné děti a rodinu z daleké budoucnosti na blízkou budoucnost?

Já si myslím, že jsem děti z daleké budoucnosti posunula naopak ještě na nějakou vzdálenější budoucnost. Řekla jsem si, že na to teď opravdu nejsem připravená. Kdyby to přišlo nějakou náhodou, tak by to tak prostě mělo být a já bych to vzala a snažila se být tou nejlepší mámou, jakou bych mohla. Ale zatím si chci udělat kariéru tak, aby mi pak co nejméně zasahovala do rodiny. Protože vím, jaké to je, když rodiče pořád někde jezdili, když jsem byla malá. V tu dobu to bylo ještě složitější. Nebyly žádné FaceTime videohovory a opravdu jsme se s rodiči viděli málo.

Chtěla bych s tím mým dítětem strávit co nejvíce času. A teď, když do té kariéry opravdu šlapu, tak bych to případné dítě o mámu nechtěla ochuzovat. Ačkoliv mám spoustu kamarádek, které už mají dítě, jejich kariéra je rozjetá a dokážou to všechno skloubit. Já se trošku bojím toho, že bych to nedokázala. To je ale jen můj osobní pohled na věc, třeba by to šlo. Třeba bych byla mezi těmi super úžasnými holkami, které to zvládají všechno dohromady a jsou k tomu i ty nejlepší mámy na světě.

Co vám dali vaši rodiče Felix Slováček a Dagmar Patrasová do života?

Asi přístup, že se z věcí člověk jednoduše nemůže zbláznit. Že musím dvakrát měřit, jednou řezat. A že si musím hodně bedlivě vybírat lidi a přátele kolem sebe a nemám všem věřit.

Rozhovor děláme na soustředění finalistů soutěže Muž roku 2021. Měla jste možnost už si všechny prohlédnout?

Přijela jsem, odzpívala a letím zase zpět. (smích) Vůbec nevím, kdo tam všechno je. Když se koukám takhle z dálky, myslím, že jsou všichni moc hezcí. Ale já kluka vždycky potřebuji poznat vnitřně, aby se mi začal líbit celkově. Takže i kdyby to byl nejkrásnější kluk planety a v hlavě nic neměl, tak mě nemůže ničím zaujmout.

Čím vám muži nejvíce imponují? Inteligencí a humorem?

Mám ráda, když je chlap chytrej a má všeobecné znalosti. Také se mi líbí, když má nějaký koníček, smysl pro humor a když si umí sám ze sebe udělat srandu, to je pro mě hodně důležité. Miluji, když chlap umí dobře vařit, to mě vždycky dostane. Tím si mě totálně získá. A když jde navíc trošku do hudby jako já a rozumí jí, klidně to může být muzikant, tak to je samozřejmě jenom plus.

Aničko, dnes máte modré šaty, modré oční linky i řasenku. Inspirovala jste se u princezny Diany?

Neinspirovala, mě to tak nějak napadlo, když jsem si říkala, co bych si mohla vzít. Modrá mi do léta přijde taková hezká. Ale na princeznu Dianu se určitě podívám, jak ona to nosila, a nechám se inspirovat pro příště, aby to bylo ještě lepší.