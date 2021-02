Angelo z Kelly Family vzal na pódium syna, Německo ho trestá za dětskou práci

Podle soudu v bavorském Hassfurtu tím bývalý člen slavné rodinné kapely The Kelly Family porušil nařízení na ochranu dětí, které mimo jiné zapovídá dětskou práci.



Podle správního soudu má Kelly zaplatit 3 000 eur (77 tisíc korun), jeho právník už však oznámil, že podá odvolání.

Malý William, nejmladší z Kellyho pěti dětí, vystupoval během letního koncertu pod širým nebem na zámku Eyrichshof. „Během vystoupení stál nezletilý William na scéně nejméně třicet minut, během nichž hrál, zpíval a uvedl vlastní píseň… To lze na základě zákona na ochranu před zaměstnáváním dětí považovat za dětskou práci,“ uvedl soud.

Zpěvák trvá na tom, že zákon neporušil. „Jako pro otce je pro mě dobro mých dětí to nejdůležitější. Williama jsem nikdy k vystupování na našich koncertech nenutil. Pokud to dělal, tak proto, že sám chtěl,“ napsal Kelly na Facebooku.

Jeho právník Julian Ackermann se domnívá, že hodnocení soudu „není v souladu s fakty“. Považovat krátké vystoupení po boku matky, otce a sourozenců za dětskou práci je podle něj chybné.



Německý zákon na ochranu dětí zakazuje zaměstnávání nezletilých do patnácti let. Pro hudební vystoupení platí výjimky, s předchozím souhlasem úřadů mohou děti od tří do šesti let vystupovat dvě hodiny denně, ale jen v době od 8:00 do 17:00. William Kelly se na pódiu objevil večer po 20. hodině.

Kelly zažil dobu své největší slávy jako teenager během koncertování s tehdy populární rodinnou skupinou, pro kterou složil například hit I Can’t Help Myself. Nyní vystupuje sólově a v Německu, odkud pochází jeho manželka, je velmi populární.