Angelina Jolie trhla rekord na Instagramu. První příspěvek je o Afghánistánu

„Toto je dopis, který mi poslala náctiletá Afghánka. V tuto chvíli ztrácejí Afghánci možnost komunikovat na sociálních sítích a svobodně se vyjadřovat. Proto jsem se rozhodla připojit se na Instagram a být hlasem těch, kterým jsou odpírána základní lidská práva,“ napsala Angelina Jolie ke svému prvnímu příspěvku.

V tom zveřejňuje dopis afghánské dívky, která je vyděšená, že bude muset nyní žít pod vládou Tálibánu. Herečka přidala na toto téma do Instagram Story také odkaz na svůj vlastní článek o krizi v Afghánistánu, který vyšel v magazínu Time.

„Byla jsem na hranicích Afghánistánu dva týdny před 11. zářím a setkala jsem se tehdy s lidmi, co prchali před Tálibánem. Je to dvacet let. Je mi špatně z toho, že se to děje znovu. Že lidé opět prchají ze strachu z toho, co se v jejich zemi bude dít,“ píše Jolie, která je od roku 2001 velvyslankyní dobré vůle OSN.



Odborníky na sociální sítě zaujalo hlavně to, že za pouhé tři hodiny získala herečka přes 2,1 milionu sledujících, což by měl být nový instagramový rekord.



Škodolibí fanoušci neopomněli připomenout Jennifer Anistonové, která byla stejně jako Jolie bývalou manželkou Brada Pitta, že ji její rivalka v pomyslném instagramovém souboji porazila. Když se v roce 2019 na sociální síť připojila Anistonová, získala první milion sledujících za tehdy rekordních pět hodin a šestnáct minut.

Angelina Jolie přebrala v roce 2005 Jennifer Anistonové jejího tehdejšího manžela Brada Pitta, takže mezi oběma ženami rozhodně nepanují přátelské vztahy. Momentálně je Jolie s Pittem již také rozvedená a dohadují se spolu o majetek a děti, zatímco Anistonová je s bývalým manželem opět kamarádka.



V sobotu odpoledne, jednadvacet hodin poté, co se herečka připojila na sociální síť Instagram, už měla přes 5,4 milionu sledujících.