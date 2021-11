Nevzhledná a ne úplně hubená dívka, čtu občas u role, směje se Anežka Rusevová

Pocházíte z prastaré umělecké rodiny. Je to tak?

Ano, můj praprastrýc byl slavný operní pěvec Bohumil Benoni, který vystupoval na přelomu 19. a 20. století v Národním divadle. Jeho žena, a tím pádem moje praprateta Hana Benoniová, rozená Dumková, hrála také v Národním divadle a ztvárnila tam Maryšu ve vůbec prvním uvedení tohoto kusu ve zlaté kapličce. Do role si ji vybrali přímo autoři hry, bratři Mrštíkové. Moje maminka se jmenuje Marcela Benoniová, je choreografka, několik desítek let učí tanec. Kdysi tančila v baletu Národního divadla. Můj tatínek Radan Rusev byl herec a můj bratranec je Štěpán Benoni.

V sedmi letech jsem chtěla pracovat v kravíně. A pak jsem se moc chtěla stát baletkou po mamince. Ale ta mě ale na taneční konzervatoř nepustila. Anežka Rusevová