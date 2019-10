Ivana se musela tajně plížit do domu, prozradila mluvčí Karla Gotta

„Víte, něco jiného je zvyknout si na zájem, a něco jiného je neustále tolerovat lži a akceptovat nové útoky. Na to si člověk nemůže zvyknout. Nemůže ani přestat takové články číst, protože je s nimi konfrontován v každodenním životě. Pan Gott vždy říkal, že pozitivní zprávy nikoho nezajímají, a taky, že kdyby se u nás znovu pranýřovalo a zaživa kamenovalo, Ivana by byla největším terčem. A to ho mnoho let velmi trápilo a sžíralo,“ řekla Aneta Stolzová v rozhovoru pro Novinky.cz.

Podle mluvčí jen několik dnů po oficiálním rozloučení s Karlem Gottem se stále řeší bulvární články o milenkách, dědictví a majetku. Mrzí ji, že nikdo nenapíše, jak Ivana Gottová namísto truchlení organizovala několik dnů rozloučení pro veřejnost na Žofíně a poté v katedrále sv. Víta.

„Nikdo vůbec netuší, co Ivanka prožívala a co zakoušela v uplynulých dnech, když se musela ve tři ráno tajně vplížit do svého domu, aby při baterce zabalila sobě a dětem věci na pohřeb a do školy,“ dodala mluvčí.

„Musela si proklestit cestičku mezi svíčkami a poté zase vrátit svíčky zpět, aby nenarušila pietní místo, které si před domem veřejnost vytvořila. Plně to respektovala a mezitím se skrývala s dětmi po přátelích, aby unikla fotografům. Pro obyčejného člověka opravdu těžko představitelné, co nyní musí Ivanka zvládat, a za to má můj velký obdiv. Lidé by si měli uvědomit, že Ivana je především žena a matka, která přišla o manžela, a zaslouží si alespoň trochu klidu a mediálního respektu.“

Pár dnů po smrti zpěváka se Anetě Stolzové narodila dcera Amálie Karla. Mluvčí prozradila, že pro rodinu Karla Gotta pracuje dál.

„Máme před sebou krásné projekty jako vydání autobiografie Karla Gotta, kterou dopsal ještě za svého života, anebo uvedení dokumentárního filmu o jeho životě. S Ivankou nás navíc i přes práci pojí velké přátelství, kterého si nesmírně cením,“ uvedla.

VIDEO: Poslední cesta Karla Gotta. Rozloučení s Mistrem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu