Udržet se nohama na zemi mi pomáhá bratr, přiznává Aneta Langerová

„Na druhou stranu mi doba pandemie dala i spoustu dobrých uvědomění a čas na mou rodinu. A když vyjdu ven a vidím lidi se usmívat, tak věřím tomu, že se společnost brzy uzdraví,“ říká Aneta Langerová, která patří mezi nejpopulárnější české zpěvačky.

Proslavila se záhy po vítězství v pěvecké soutěži Česko hledá SuperStar v roce 2004. „Občas si přehrávám stará videa a svému bratrovi posílám nějakou perličku z natáčení. Je to pro nás taková nostalgie,“ svěřila se v Interview.

Právě pěvecká televizní show odstartovala její hudební kariéru. „S popularitou jsem se musela vypořádat hodně rychle, protože jsem se chtěla vydat vlastní cestou a postavit se na vlastní nohy,“ uvedla s tím, že své účasti v SuperStar rozhodně nelituje.

Za svou kariéru vydala šest alb. Poslední deska pod názvem Dvě slunce vyšla v listopadu loňského roku. „Mám hezké reakce od fanoušků. Každý si v ní najde něco svého. Pro mě je celé album o nějakém vnitřním prostoru. Tato doba nás tak trochu i vyzvala k tomu, abychom se sebrali a zůstali ve svém prostoru, v kruhu rodiny. Myslím si, že album bylo pro mě takovou předzvěstí,“ popsala Langerová.

Zároveň odpověděla i na častou otázku hudebních fanoušků. Proč čeká s vydáním nového alba vždy několik let? „Pro mě je velmi důležité něco zažít. Trochu se posunout v životě, abych mohla zpívat zase o něčem jiném. Protože se člověk každým rokem nějakým způsobem posouvá, a to je potom na písních znát. A mezitím mám spoustu času na jiné projekty, což mě také velmi těší,“ řekla v Interview zpěvačka.

Podle některých recenzentů se v jejích deskách nachází odkaz na představitelky toho nejkvalitnějšího popu předchozích generací, jako jsou Jana Kratochvílová či Marta Kubišová.

„K těmto dámám mám velkou úctu a na české a slovenské hudbě jsem vyrůstala. Nebyl to záměr, ale zakládám si hodně na tom, aby veškeré vyznění písní bylo současné. Protože charakter společnosti, ve které žijeme, je nějaký a já do ní spadám. Snažíme se to s mými spolupracovníky nějakým způsobem reflektovat,“ uvedla Langerová.



A jak úspěšná kariéra s Anetou zamávala? „Udržet se nohama na zemi mi pomáhá můj bratr Nikola, který mi dělá od začátku manažera a zařizuje téměř všechno. Spolu s ním i moje rodina,“ dodala zpěvačka.