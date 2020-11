Kernová o intimních scénách: Když se na sebe herci naladí, jde to snadněji

Kolikátý je toto váš film?

Tohle je moje první hlavní role ve filmu v Česku. Takže mám velkou radost.

Pociťujete vzrušení?

No jsem nervózní, protože ta role je hodně důležitá nejenom pro mě, ale i pro spoustu ostatních žen a lidí, kteří si prochází domácím násilím. Takže je to docela těžký, tvrdý oříšek.

Zažila jste něco podobného, kde čerpáte inspiraci?

Vím o lidech, kteří si tímhle prošli, takže čerpám z nich. Když se o tomto začalo mluvit veřejně, tak mi napsala spousta lidí, takže se jich ptám na to, jak to bylo, a čerpám z jejich životů, aby to bylo co nejvíce uvěřitelné.

V první vlně koronaviru jste se proslavila videem, které propagovalo roušky. Máte pocit, že jste toho udělala pro veřejnost hodně?

Ani ne právě. Uvědomím si to, když mi to někdo řekne, a toho si vážím. Takže vlastně děkuji, že mi to říkáš. A díky tady tomu to vím. Takže asi tak.

17. dubna 2020

Když se vrátíme k filmu Když prší slzy, tak tam to nakonec přeroste v lásku ženy k ženě.

Moje hlavní postava se zamiluje do své kamarádky, ale ona se zamiluje do toho, že je na ni někdo hodný, takže ony si pak spolu prostě začnou. Ale nechci úplně prozrazovat dopředu.

Jaké máte zkušenosti s intimitou před kamerou?

To je jedna z velmi těžkých věcí a potkala mě teď podruhé. Když se na sebe ale herci naladí, tak je to dobré a jde to jednodušeji. Máme tady super lidi i ve štábu, takže dá se to zvládnout.

Sháníte práci nejrůznějšími způsoby, o nichž třeba málokdo ví, jako jsou například video castingy. Jak se na ně připravujete?

Zrovna teď za pět minut mám jít na videohovor s režisérem. Takže jsem nervózní v rámci tady toho rozhovoru i v rámci toho hovoru. Hned potom jdeme točit, takže mám hroznou radost, že se tohle teď děje!

Je to česká, nebo zahraniční produkce?

Je to zahraniční produkce, ale nemůžu o tom bohužel mluvit. Když to dostanu, tak si o tom pak promluvíme! (smích)

Dnes natáčíte s Petrem Vondráčkem, jaká je s ním spolupráce?

No super. Dnes jsme se setkali poprvé a myslím si, že jelikož je obsazení bezva, tak jsme se na sebe hezky naladili a podle mě to bylo v pohodě.

Vy také režírujete...

Připravuju teď svůj film, režijní debut, ale už mám za sebou třeba osm krátkých filmů. Takže si i píšu scénáře, občas stříhám. Dělám toho hodně, abych se nenudila, protože nuda mě nebaví.

Podíváte se někdy na nějaký animák?

Animák? Já mám tedy raději hrané filmy. Ale teď jsem třeba viděla film Coco, tak to se mi líbilo.

Máte nějaké oblíbené herce?

Můj nejoblíbenější herec je Heath Ledger, který už bohužel umřel, a myslím na něj, když je mi smutno.

Je vám 24 let, přičichla jste i k životu v Americe. Nebojíte se, že vás potká nějaká zlá nástraha osudu? Je pro vás skupina umělců z Klubu 27, kteří kvůli bujarému životu často i drogám zemřeli ve věku 27 let, dost odstrašující?

Nežiji úplně takovým životem jako oni. Oni to museli mít těžké. Ale odstrašující? Asi ne, ale dávám si na sebe pozor. Také samozřejmě chodím pařit a pít, to k tomu našemu životu trošku patří, to je prostě takový ventil.

Co je pro mladou herečku nejrizikovější?

Když herečka není upřímná. To si myslím, že je největší riziko toho, že si už nezahraje. Nevím, jak bych to teď řekla, ale upřímnost je nejdůležitější.

Myslíte si, že také záleží na tom, s kým se kdo v branži stýká?

Určitě je to důležité. Když obsazuji svoje filmy, tak si vzpomínám na svoje kamarády a obsazuji je. Samozřejmě dělám i castingy, takže to není jenom takto v tom uzavřeném kruhu.

Castingy na oko?

(smích) Ne, ne. Opravdu dělám i castingy a dávám možnost lidem, kteří třeba začínají. Já mám opravdu první roli teď poprvé a herectví dělám už od roku 2012. Chtěla bych být režisérem, který dá prostor novým tvářím.

Předsevzala jste si do třicítky nějaké cíle?

Nemám žádné cíle. Ony se mi rozplývají. Některé se plní, některé se neplní a opravdu se snažím být spokojená, jak to jen nejvíce jde.