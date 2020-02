Vztahy by měly být hlavně o upřímnosti, říká pěvkyně Andrea Kalivodová

Andreo, mluvíme spolu na Českém plese. Jaká je prozatím vaše plesová sezona?

Už jsme navštívili jeden krásný ples, Czech Top 100 na Žofíně. Po dnešním nádherném velkolepém večeru v Obecním domě bychom rádi vyrazili ještě na ples v Rudolfinu.

Kdo vás při takových příležitostech obléká?

Jaruška Sedláčková a Dominika Domnosilová. Nakonec mi šily šaty na míru. Opustily jsme červenou barvu, šly do smyslné černé a do krajky. Šaty jsou nakonec velice decentní, elegantní a cítím se v nich úžasně. A jsou dokonce i pohodlné, takže dnes můžeme směle i tančit.

Co máte na plesech obecně nejraději?

Zábavu, setkání s přáteli a odreagování. Každý se potřebuje občas pobavit s lidmi, které má rád. Těšíme se s manželem vždy samozřejmě i na hudbu a na to, že budeme spolu.

Vzpomenete si ještě na svůj první ples v životě?

To si už nepamatuji. Ale určitě to byl nějaký školní ples. (smích) Víte, že už ani nevím, co jsem měla na sobě? Určitě nějaké krásně šatičky a byla jsem tehdy ještě studentka, takže si myslím, že tomu byly uzpůsobeny.

Býváte více nervózní při vystupování na plesech, nebo spíše v opeře?

Nervózní nejsem. Užívám si každé své vystoupení. Mám dvě malé děti, které mají tři a pět let. Jsou to velice živí kluci. Práce, zpívání, představení a koncerty, to vše je pro mě v současnosti spíše odreagováním. Takový relax si popravdě naopak velice užívám.

Kolik času denně věnujete cvičení svého hlasu?

Měla jsem teď pauzu, opravdu jsem si odpočinula. Prosinec byl hodně narvaný prací, a proto jsem si dopřála trochu volnější leden. 13. února mě tady v Obecním domě čeká krásný charitativní galavečer, kde spojíme příjemné s užitečným. Musím přiznat, že zpěvu a tréninku se před takovým koncertem věnuji přibližně hodinu denně. Spočívá to v koncentraci, rozezpívávání, soustředění spojeném s opakováním textu a podobně.

Je v české kultuře něco, čemu příliš neholdujete?

Nelíbí se mi, když je ta kultura příliš výstřední a povrchní.

Jak byste zhodnotila oblékání českých celebrit na společenské události, kterou jsou právě například plesy?

Co se týká módy, situace v České republice se opravdu velice zlepšila.

Radíte svému manželovi s oblékáním do společnosti?

Trochu ano. Musím však říct, že má sám velmi dobrý vkus. Rád je občas za elegána. Ve volném čase nosí spíše sportovní outfity. Nejraději má džíny a triko. Když vyrážíme do společnosti, dokáže být připravený za pět minut, nemá s tím žádný problém.

Jste si s manželem vzájemně kritiky?

No samozřejmě! (smích) Jsme k sobě upřímní. Není to o tom, že bychom si byli kritiky. Nejen partnerské vztahy by měly být přece hlavně o upřímnosti. Že vše řeknete tak, jak to je. Když chcete, aby ten druhý vypadal dobře, tak mu občas zkrátka upřímně musíte říci: „Hele, sundej to, nevypadá to právě nejlíp, raději zkus něco jiného.“ Myslím, že všichni moc dobře víme, o čem mluvím.

Nad dárky od manžela předpokládám nikdy nos neohrnujete...

Vážím si krásných věcí a myslím si, že je dobré mít takt. Ohrnovat nos, to nedělám. Nejsem žádná fiflena.