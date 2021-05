Sestini Hlaváčková: Žárlivost v StarDance? Chlapa v práci neberu jako chlapa

Andrea Sestini Hlaváčková prozradila, že když jí nabídli, jestli by nechtěla tančit v jedenácté řadě StarDance, byla strašně šťastná. Po první schůzce, kde jí vysvětlili, o co půjde, se vyděsila.

„Myslím si, že to bude ohromná jízda, a myslím, že neskončí hned v prvním kole. I když to se může stát, že jo? Vlastně v prvním ne, ale ve druhém. Každopádně to je takový můj jediný cíl, přejít to první vyřazovací kolo, abych se ujistila, že to za to stálo,“ říká s tím, že se nejvíce těší na tréninky.

Bývalá tenistka přitom sama sebe rozhodně nepovažuje za zdatnou tanečnici, která by ovládala nějaký tanec na sto procent. Dokonce říká, že neumí absolutně nic.

„Musím říci, že i manžel mi dodává sebevědomí a ujišťuje mě, že opravdu tančit neumím. (smích) Já nechodila ani do tanečních, ani při tenise jsem nic takového nezažila. Maximálně když jsme něco slavili, tak jsem si zatancovala v baru. Budu asi hodně nepolíbená. Uvidíme, k čemu se dostanu těmi tréninky. Věřím v zázraky,“ prohlásila se smíchem.

Fabrizio Sestini a Andrea Sestini Hlaváčková na Česko-Slovenském plese (2020)

A jaký typ by měl být její taneční partner, aby manžel zbytečně nežárlil? Podle Andrey Sestini Hlaváčkové je to úplně jedno. Ona podobné věci neřeší.

„Je to téma, které se nabízí, protože přeci jenom budu s někým trávit na těsno několik hodin denně po dobu pár měsíců. Ale já už jsem se na toto s manželem domluvila, že jestli do toho vůbec jít. Jestli je s tím ok. Tvrdí, že jo,“ řekla. „Navíc, já jsem to měla vždycky tak nastavené, i s tenisovými trenéry nebo s lidmi kolem tenisu, se kterými jsem pracovala, že mi to potom přeblikne a už neberu toho chlapa jako chlapa. Ale jako člověka, se kterým pracuji, takže myslím, že v tomhle budeme úplně v pohodě.“

Soutěžící taneční show StarDance XI

Sportovci se v minulosti králem a královnou tanečního parketu stali z deseti řad zatím dvakrát. Hned druhou řadu v roce 2007 vyhrál akrobatický lyžař Aleš Valenta, který tančil s Ivou Langerovou. O pět let později se z vítězství radovala atletka Kateřina Baďurová, jejímž tanečním partnerem byl Jan Onder.