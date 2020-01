Nebudu říkat, že peníze nejsou důležité, přiznává Andrea Sestini Hlaváčková

Jak zvládáte mateřství?

Zrovna dnes jsem si říkala, jak to všechny mámy světa dělají? Je to něco, co dělá opravdu každá ženská a je to strašně náročné, protože malá teď přestala spát a já se sotva vyspím půl hodiny. Ale já si to potom užívám v ty dny, kdy je fakt hodná. Je hrozně ráda v kočárku, v autosedačce, takže pořád někde drandíme a v tomhle smyslu je to mateřství docela fajn.

Jaký je tedy váš spací rekord? Kolik hodin v kuse?

Tak pozor, ona mi malá asi před měsícem dala takovou mrkvičku a jednou mi spala až devět hodin, z čehož já spala třeba šest, to bylo maximum. Pak se to ale změnilo… Já jsem se namlsala a teď jsme zpátky na dvouhodinových intervalech.

Jak si s manželem rozdělujete mateřské povinnosti?

Manžel musí samozřejmě hodně pracovat, je občas v zahraničí, teď zrovna odjel. Je super v tom, že mi někdy pomůže ráno, přijde a vezme si malou v osm a dá mi třeba hodinu a půl, kdy se ještě dospím, to je pro mě moc důležité. Když celou noc nespím, tak potom ta hodina od osmi do devíti, ta stojí za všechny peníze.

Druhá věc, kterou dělá manžel pravidelně, je ta, že malou koupe a to je zase pro mě půlhodina večer, kdy si udělám, co potřebuji. Večer to není „powernap“, večer je to hodně „busy“ time management, kdy potřebuji vyndat pračku, umýt nádobí, připravit večeři a takové věci.

Manžel je Ital. Projevuje se někdy jeho jižanský temperament?

Mezi námi oběma se projevuje temperament. Já ani nemusím být Italka na to, abych byla dost temperamentní, takže u nás je výměna názorů na denním pořádku. My vždycky oba vybouchneme a pak se udobřujeme, to je v pohodě. U nás je to tak, vždycky se vyčistí vzduch, jakmile je nějaký problém.

Kamarádíte se s Lucií Šafářovou, která má miminko s Tomášem Plekancem. Jezdíte třeba společně i drandit s kočárky?

Včera jsme byly poprvé. Bylo to super a musím říct, že jsme se ani jedním slovem nezmínily o tenise. Ale ona je Lucka opravdu čerstvá maminka, takže jsme řešily takové ty začátky. Konečně je někdo, kdo je taky za mnou, tudíž můžu také pomoci a předat nějaké zkušenosti.

Dávala jste Lucce mateřské rady. Je v lecčem z mateřství ještě nesmělá?Ona je hrozně silná ženská. Ona zvládne všechno, i tohle zvládá, ale taky se právě špatně vyspala, tak si tak člověk navzájem trošičku postěžuje a je to fajn.

Na co jste v dosavadním životě nejvíce pyšná?

Asi na to, že máme krásné vztahy v rodině a s manželem. To je pro mě nejdůležitější. Tenisová kariéra byla úžasná, na tu jsem opravdu moc pyšná, ale to je prostě práce. To je něco trošičku jiného, co nepřetrvá do celého života. Jsem pyšná na to, že máme v rodině hezké vztahy a že máme takhle spokojené manželství a teď už jsem pyšná asi i na malou.

Už jste přemýšlela o tom, čemu byste se ráda věnovala po dětech?

Já už jsem se v tom rozmezí mezi tenisovou kariérou a mateřstvím začala malinko orientovat ve světě moderátorství a sportovních médií. Teď se do toho budu postupně vracet, protože v tomhle světě není moc čas čekat. Lidé rychle zapomínají a já bych se už letos chtěla podívat na olympiádu. Takže už teď řeším, jaké bude hlídání, jak to zvládnou babičky a manžel a už připravujeme logistický plán na celý rok. Snažím se vrátit do této práce a doufám, že v tom budu dobrá a že jedna věc povede k další.

Jaké jsou pro vás skutečné životní hodnoty?

Je to takové klišé, ale nejdůležitější je zdraví a potom samozřejmě pohoda v rodině a hezké vztahy. Na tom se dá stavět úplně všechno. Nebudu říkat, že peníze nejsou důležité. Myslím si, že jsou velmi důležité, vedou k pohodě, takže i to je důležité. Ale nejsem člověk, který by nikdy neměl dost.