Nepřála jsem si ho, řekla Sestini Hlaváčková o tanečníkovi ze StarDance

Jak jste se sžila s Michalem Necpálem?

My s Michalem? Jak jsme se sžívali? No… My máme tyto naše zákulisní informace už prozrazeny, takže to můžu říct. Já jsem Michala nečekala. Nepřála jsem si ho. (smích) Proto naše první setkání bylo takový mírný šok. Nicméně okamžitě, co jsme si začali povídat a začali řešit, co bude, nebude, tak jsme si strašně sedli. Musím pochválit ty, co rozdělovali páry, že asi věděli, co dělají, protože přestože mezi námi není moc velký výškový rozdíl, a proto jsem ho nečekala, tak si strašně rozumíme osobnostně.

Prý budete lobbovat za to, aby se tančilo v teniskách.

No hrozně ráda bych! Jsem ráda, že jste se toho chytli, protože to je můj sen odtancovat jeden tanec v nějakých keckách a prostě si to opravdu užít. Protože mě podpatky svazují a pořád mě drží v takové ulitě. Takže to bych si chtěla zkusit.

Musela jste začít z gruntu? Přeci jen postavení těla na kurtu je jiné než základní postoj při tanci.

Přesně tak. I tady se snažím. Normálně bych s vámi mluvila asi nějak takhle. (předvádí, jak je lehce nahrbená – pozn. red.) Každý trénink mám dril a Michal mi neustále opravuje postavení, protože mám ramena dovnitř, jsem zvyklá být uvolněná, mám vypouklé břicho. Všechno se prostě musí upravovat, neustále mě koriguje, je to pro mě docela fakt nepřirozené. To jsou asi věci, se kterými nejčastěji bojuji.

16. května 2021

Tréninky jsou jistě náročné. Pomáhají vám třeba sladkosti, abyste si vyrovnala nervovou hladinu?

Někdo se mě tady ptal, jestli už jsem zhubla. Tak ani deko, protože jsem si od začátku řekla, že když tedy teď tancuji a dřu, což jsem dva nebo tři roky skoro nedělala, že si můžu dopřávat. To se tedy po šesti týdnech tréninku projevilo tak, že jsem nezhubla.

Teď jsem si naopak řekla, že do přenosu si na jídlo budu trošičku dávat pozor. Abych měla více energie, o což jde nejvíce, a abych se cítila trošičku čistější, zdravější. A možná kdyby se k tomu přihodilo kilo dolů? Nezlobila bych se, protože šatičky budou hodně krátké! Myslím, že jsem v pohodě. Ale přece jenom každá ženská pochopí, že do šatiček s třásněmi před publikum milionu lidí se už člověk potřebuje cítit nadmíru lépe.

Bude vás partner jezdit podporovat na živé přenosy? Nebo by byl naopak rušivý element a nervozita navíc?

Já se hrozně těším. On neviděl jediný trénink a neukazuji mu ani videa z nich. On opravdu vůbec neví, co se děje, a ještě tím, že je cizinec, tak si ani české zprávy, fotky, nebo videa moc nepouští. Bude mít velké překvápko.

Bohužel na první přenos není v Česku. To mě trošičku mrzí, ale budu tam mít rodinu. Na druhý večer, který je také jistý, jelikož se v prvním kole nevypadává, bude. To už musí. Co se stane potom, to už člověk neví, že jo? Moc si přeji, abychom v soutěži byli co nejdéle a aby toho viděl hodně.

Moderátoři, porota a soutěžící StarDance XI

Co říkal na tanečního partnera?

On mi vlastně jako první napsal, když jsem mu poslala naše selfie, že je hezký. Tak jsem úplně nevěděla, jak to myslí. (smích) Jestli už teď začíná takové to: Ten je jako moc hezký! Co ti to tam dali?! Myslel to samozřejmě pozitivně. Ví, že určitě je pro mě příjemnější trávit čas s někým, kdo je mi i vizuálně sympatický, což mi Michal je. Hlavně partner mě zná a ví, jak tyto věci vnímám, jak se chovám, a nemá vůbec potřebu žárlit.

Možná jen budete vysvětlovat, že ta jiskra v oku byla způsobena reflektorem.

No právě! Ona ta jiskra v oku tam musí být, u některých tanců je vyloženě zasazená choreograficky, a ta mi dělá hrozný problém. Mně jakákoliv scénika, jakéhokoliv hraní, dělá hrozný problém. Takže spíš s Michalem pracuji na tom, abych si našla nějakou polohu, ve které bych byla přirozená. Mně je přirozený úsměv, ale to nejde ve všech tancích být usměvavá. Máme jeden takový tanec, už pak v průběhu soutěže, kam bychom se potřebovali dostat, který je hodně proti mojí srsti. Takže jestli se dostaneme do tohoto kola, tak jsem na sebe zvědavá. (smích)

