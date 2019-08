Andrea Sestini Hlaváčková se pochlubila fotkou novorozené dcery

„Přivítejte na svět Isabellku. Na světě je pár dní a už nás oba zaměstnává víc, než mě kdy cokoliv zaměstnávalo. Zvládli jsme to všechno společně a mám to největší štěstí na světě,“ napsala Andrea Sestini Hlaváčková na Facebooku k fotografiím s dcerou a manželem.

„A to nemluvím jen o té prďole, co mě každé dvě hodiny budí, kouše do bradavek, nebo potřebuje nějakou jinou přísně tajnou aktivitu, kterou zatím absolutně nezkušeně hledám a velmi často tápu. Mluvím hlavně o Fabrim, který to celé dal a dává absolutně tak, jak jsem čekala a je to prostě můj božan,“ dodala Hlaváčková.

„Jsem občankou České republiky, chci, aby moje dítě bylo Čech. Chci rodit v Plzni, maminka je tam gynekoložkou. Jak to bude možné, chceme po narození miminka odletět do Londýna, ale budu se sem vracet na zdravotní prohlídky, očkování a kvůli pracovním záležitostem. Zbytek času budeme trávit v Londýně,“ řekla tenistka v červnu ve velkém rozhovoru pro přílohu MF DNES OnaDnes.



Z nadcházejícího období má Sestini Hlaváčková respekt, přesto má jasno v tom, že mateřstvím její život rozhodně nekončí. Ježdění s miminkem v jedné a raketou v druhé ruce po turnajích jako Serena Williamsová neplánuje, ačkoli ve světě tenisových kurtů by ráda zůstala prostřednictvím médií.

Praktické zkušenosti s psaním, komentováním i moderováním stihla nasbírat během profesionální sportovní dráhy. V těhotenství se vrátila k tanci, kterému se také věnovala v dětství. Zároveň začala trávit mnohem víc času s manželem, se kterým jsou už devět let. Jinak si příliš volna neužila. Mimo pracovních nabídek se věnovala organizování složitého stěhování z Ameriky a Prahy do Londýna, kde budou s rodinou žít.