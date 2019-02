Andrea Růžičková se vrátila do Ordinace, se synem zůstal doma manžel

Pro Andreu Růžičkovou nebyl návrat do práce úplně jednoduchý, přestože se na něj těšila. „Rozdíl to je to hlavně mentální. Hůř se mi učí texty, na začátku to bylo dost těžké přepínat. Když jsem doma s dítětem, komunikace je o mnoho jednodušší než napsané texty,“ nechala se slyšet herečka.

Dodala, že se to ovšem dá zvládnout. Ze začátku netočila každý den a ani od rána do večera. Někdy si na natáčení chodila odpočinout a Tobiáš si podle ní ani nevšiml, že odešla. Navíc se o něj stará tatínek. Mikoláš Růžička na rodičovské dovolené ovšem nezahálí a vydává nové album Doma.

„Doma je prostor, ve kterém je mi dobře. Je to místo, které sdílím s mými nejbližšími, s těmi, které miluji, s mojí ženou a synem,“ řekl hudebník o albu, které digitálně vychází 25. ledna.



„Často Tobiáškovi hraju na klavír, poslouchá a má to rád. A tak mě napadlo tyhle chvíle zachytit takové, jaké opravdu jsou. Nešlo mi o studiovou kvalitu zvuku, ale o autentičnost,“ řekl. „Chtěl jsem, aby ze skladeb byla cítit atmosféra prostředí, ve kterém vznikly. Tu v jedné z nahrávek umocňuje i zvuk varhan kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na pražských Vinohradech. Díky hudbě se dostávám blíž k Bohu, a tak je kostel místem, kam chodím poprosit a poděkovat.“

Sedm skladeb na album, na kterém hostuje i cellistka Terezie Kovalová, vzniklo v sedmi dnech převážně jako improvizace. „Prostě jsem jen stiskl ‚record‘ a všechno ostatní nechal na kouzlu okamžiku. Výsledkem je soundtrack našeho rodinného světa, hudba, kterou zní náš domov,“ dodal.