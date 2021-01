Při každém spláchnutí si vzpomeneme na soud s bulvárem, žertuje Růžičková

„Máme to černé na bílém. Rozsudek jménem republiky. Časopis Moje sladké tajemství č.4/2019 s titulní fotkou mé osoby, vydal článek s titulem ‚Utíká od rodiny za jiným?‘. Spekulace v článku vyzněly tak, že čtenáře podněcovaly myslet si o mně, že podvádím svého manžela s kolegou ze seriálu. Že se moje manželství rozpadá a že si neplním mateřské povinnosti,“ začala svůj příspěvek na Instagramu herečka.

Podle ní byly tyto spekulace vytvořeny bez jakéhokoli podkladu, prostě jen tak, protože se někdo v redakci vydavatelství asi nudil a má rád konspirační teorie.

„Existuje ale něco jako OCHRANA OSOBNOSTI. Zásadní bylo, že nešlo jen o tento jeden konkrétní článek, který byl předmětem žaloby. Šlo také o to, že vydavatelství naše manželství opakovaně dehonestovalo nepravdivými informacemi. Tento celý proces, hon za spravedlností a očištění jména naší rodiny trval skoro dva roky. I když šlo JEN o spekulace, kde se za každým druhým tvrzením objevuje notoricky známé ‚MOŽNÁ, SNAD, PRÝ ...‘, je to NEZÁKONNÉ! Jsou to lži, skryté za otazníky,“ napsala.

Zároveň poděkovala manželovi Mikoláši Růžičkovi, který celou dobu stál při ní a také své právničce Evě Ondřejové.

„Vysoudili jsme omluvu a finanční odměnu. Nejsou to žádné miliony, ale je to tak akorát na čističku odpadu, co potřebujeme pro naše místo pro život. Pokaždé když spláchneme... nám bude připomínat, že každá špína, se dá očistit,“ dodala herečka.