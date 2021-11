Růžičková o kojení téměř dvouletého syna: Kdo určuje hranici normálnosti?

„A ty ho ještě stále kojíš?“ „ANO.“ „A proč, proboha?“ Stále ještě se občas setkávám s takovouto reakcí. A víte co? Vůbec to nemám nikomu za zlé. Byla jsem kdysi stejná,“ začala Andrea Růžičková svůj příspěvek.

„Taky jsem si ještě předtím, než jsem sama prošla touto životní zkušeností, myslela, že už je to prostě MOC, od jistého věku dítěte. Ale od jakého? Kdo je ten, kdo určuje hranici normálnosti?,“ ptá se herečka, která se setkala i s názorem, že dlouhodobým kojením synovi spíše škodí.

„Dokonce jsem se setkala s pohledem na věc, že tím vlastnímu dítěti ubližuji, protože bude kvůli tomu na mně závislé. A i kdyby ano, co je komu do toho? Jediné, co mě štve, je, že už to někdy štve i mě samotnou. Ani ne ty názory. To se mě nedotýká. Ale já sama. Jsem unavená, často vyčerpaná, podrážděná,“ vysvětluje Růžičková.

„Ale motor stále naplno běží. A vím, že s tím nedokážu přestat natvrdo, jak se říká na sílu. Bolí to totiž. A tak se sama prostřednictvím svých dětí učím dávat určitým záležitostem čas. Ten správný. V klidu, bez tlaku a bez nutnosti. Jsme sami sobě darem. Nerozdělujme se silou,“ dodala herečka.

Na příspěvek zareagovala v komentářích například také její herecká kolegyně Kristýna Janáčková, známá ze seriálu Ordinace v růžové zahradě 2.

„Buď v klidu, Andrejko, já syna Luise kojila dva roky. A kdyby to už pak nebyl spíše uklidňující prostředek pro něj, než aby se najedl, což už bylo spíše na palici než pro radost, kojím klidně i dál. A znáš to. Ono se toho napovídá,“ napsala dvojnásobná maminka.

Herečka Andrea Růžičková má se svým mužem, hudebníkem a výtvarníkem Mikolášem Růžičkou, dva syny, Tobiáše a Jáchyma. I když je podle ní mateřství náročné, dalšímu dítěti by se prý určitě nebránila.

„Nikdy jsem nezažila šťastnější životní období než teď. Je to často až na dřeň, ale jak s tou únavou, tak zároveň i se štěstím,“ řekla v létě v rozhovoru pro pořad Showtime herečka, která vždy prohlašovala, že by si jednou přála velkou rodinu.