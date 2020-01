Hvězda seriálu Ordinace Andrea Růžičková je dvojnásobnou maminkou

„Díky Ti Bože. Za zázrak v náručí,“ napsala Andrea Růžičková ve svém příspěvku na Instagram Stories k černobílé fotografii s miminkem. První den roku 2020 před polednem se pochlubila další společnou fotografií s dítětem.

„Včera se nám s Mikolášem Růžičkou stalo něco překrásného. Porodila jsem nám druhého syna. Je to ten nejmilejší česko-slovenský uzlíček pod sluncem. Dali jsme mu jméno Jáchym. Milujeme. Tak moc ho milujeme! Děkujeme ti Bože za tento dar,“ potěšila herečka fanoušky na sociálních sítích dojemným vzkazem.

Radostnou zprávou se pochlubil i pyšný tatínek Mikoláš Růžička. „Dar lásky, dar nového života, pokorně a něžně přijímám, miluju a z celého srdce za něj děkuju, milovaná ženo,“ napsal hudebník na svůj instagramový profil.

„Pocit mít více dětí ve mě teď posílil. Většinou si člověk představuje, jaké to může být, ale pořádně si to nedokáže uvědomit. Já díky synovi vím, že být matkou je určité moje poslání, které mě nesmírně naplňuje,“ prozradila pro iDNES.cz předloni v únoru s tím, že stejně to má i její manžel, hudebník kapely Republic of Two.Slovenská herečka se nikdy netajila tím, že by si přála velkou rodinu. K Tobiášovi plánovala ještě sourozence.



Herečka si vzala Mikoláše Růžičku po tříleté známosti v srpnu 2016. Brunetka, kterou proslavily mimo jiné seriály Vyprávěj nebo Ordinace v růžové zahradě, po svatbě přijala manželovo příjmení a z Kerestešové se stala Růžičková.

„Jsme oficiálně rodina, to je na tom krásné a je to o něco hezčí než předtím. Jinak mám po boku stále stejného a báječného člověka, jako jsem měla i před svatbou,“ pochvalovala si herečka po líbánkách před čtyřmi lety.

Mateřství si herečka užívá plnými doušky. Syn Tobiáš jí prý rozšířil obzory a v mateřství se herečka našla. Vždy prý dává na svou intuici. „Je to trochu klišé, ale opravdu to funguje nejvíc. Já jsem třeba ke konci těhotenství nebyla klidná, dokud jsme neměli doma postýlku. To je ten tradovaný model, že dokud doma není postýlka, nejste na dítě připraveni. Takže i já nabyla pocitu, že nemůžu porodit, dokud nebude koupená,“ vzpomínala pro iDNES.cz herečka na období, kdy byla poprvé těhotná.