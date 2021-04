Jsme flegmatici, hodně se nasmějeme, říká Kalousová o partnerovi Kazmovi

„Už jsme spolu s Kamilem skoro pět let. Jsme normální pár. Musím však říct, že v našem vztahu je pořád i po letech stále sranda. Právě teď na dovolené jsme si říkali, jak je moc hezké, že i když spolu trávíme tolik času, baví nás to. Nemáme nikdy ani ponorku a navzájem se neštveme. To je myslím důležité,“ řekla Andrea Kalousová v živém pořadu Mixxxer na ÓČKU.

„Ne v každém dlouholetém vztahu to tak určitě je. Možná to tak funguje i proto, že jsme oba flegmatici. Na jednu stranu nic moc neřešíme... A asi i proto se spolu můžeme hodně smát,“ myslí si modelka.



To, že o sobě často slyší, že je „ta Kazmova holka“, ji netrápí. „Nevadí mi to. Je to tak a beru to. I kdyby šel člověk proti tomu, tak si asi nijak nepomůže. Určitě je vždycky lepší, když člověk k tomu přídavku něčí přítelkyně umí ještě něco dobře i sám za sebe,“ říká se smíchem Kalousová, která se spolu s Bartoškem vrátila před pár dny z dovolené v Kostarice.

„Měla jsem strach přidat fotku od moře na Instagram, protože jsem viděla, že jakmile to dnes někdo udělá, dostane od nepřejících lidí velkou, jak se říká, bídu. Byla jsem hodně příjemně překvapená, že u mých fotek se ani jeden takový negativní komentář neobjevil,“ pochvaluje si modelka.

V roce 2015 reprezentovala Andrea Kalousová Českou republiku na Miss World v Číně. „Modeling jsem do té doby nedělala, ani mě to samotnou nenapadlo. Neměla jsem žádné takové ambice. Po soutěži krásy to přišlo samo,“ popisuje s tím, že modeling a influencing jsou v dnešní době úzce propojené.



„Sociální sítě fungují jako takový někdejší book, tedy fotokniha modelky. Klienti, kteří si vybírají dívky, se dnes řídí i tím, kolik má která followerů na Instagramu a podle toho volí modelky pro své reklamní kampaně,“ popisuje Kalousová, kterou jen na Instagramu sleduje 277 tisíc fanoušků, z nichž 63 procent tvoří ženy.

Kalousová promluvila během rozhovoru na ÓČKU i o účasti v televizní show Tvoje tvář má známý hlas, za kterou je na ni její partner Kazma velmi pyšný. „Baví mě to. Nejvíce se mi asi vzhledově i pěvecky povedla proměna ve zpěvačku jménem Dua Lipa. Za to když jsem představovala Nedvěda, připadala jsem si v té masce spíše jako Merkelová než country zpěvák,“ dodala modelka, která by se ráda v budoucnu věnovala hudební kariéře pod uměleckým jménem Angie.