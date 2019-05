V současnosti pro mě existuje pouze jeden muž, říká Andrea Bezděková

Jak si užíváte soustředění s dvanácti finalisty soutěže Muž roku 2019 v Tunisku?

Jsem v Tunisku úplně poprvé. Líbí se mi tu, i když tu trochu pofukuje. Ale i tak je to tady moc pěkné, jsem nadšená.

Co říkáte na finalisty soutěže?

Jsem velmi mile překvapena. Kluci mi připadají velice zodpovědní, snaží se. Trochu jim také závidím tu pohodu. Když jsme měly s dívkami z Miss soustředění v Thajsku, byl to opravdu náročný maraton. Spaly jsme pouhé tři hodiny denně. Byl to tehdy velký nápor po fyzické i psychické stránce.

Budou tedy podle váš muži nakonec dostatečně připraveni na velké finále?

Myslím, že ano. Za ty čtyři dny se s tím popasují. My jsme s dívkami točily navíc i video medailonky a potřebovaly jsme obecně více času na přípravu, která zahrnovala také průběžné líčení, úpravu vlasů a podobně.

Vybrala byste si mezi finalisty?

Já už jednoho „muže roku“ doma mám, takže nevybírám. V současnosti pro mě existuje jen jeden muž.

Jak moc je to vážné? Chystáte svatbu?

Vdavky určitě na obzoru nejsou.

Finalisté soutěže vás zde nepokrytě obdivují. Zkoušeli to na vás?

Vzhledem k tomu, že jsem tu skoro jediná v jejich věkové kategorii, nemají kam jinam koukat . Ale ne, nezkoušeli. Většina z nich je již také zadaných.

Andrea Bezděková a Pavel Gillern (3. dubna 2019)

Chystáte se v létě s přítelem na společnou dovolenou?

Ráda bych. Prvních čtrnáct prázdninových dní však strávím na dětském táboře, kde budu jako vedoucí. Je to moje premiéra. Těším se na to. Je to taková příprava do budoucna. Má tam být dvě stě dětí. Byla jsem taky takové táborové dítě, tak se na to nyní kouknu i z toho druhého úhlu pohledu. Na letní tábory mám velice hezké vzpomínky. Co se týká dovolené s přítelem, asi něco přijde potom. Nerada však plánuji. Nejraději jsem, když se večer rozhodne a ráno letí.

Ani váš současný partner po vás plánování nevyžaduje?

I kdyby vyžadoval, nepodaří se mu to zlomit. Jsem opravdu tvrdohlavá a co se týká plánování velký amatér. Vše řešíme společně za pochodu.

