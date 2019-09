Jsem překvapená, jak dobře je mi samotné, říká Andie MacDowellová

Andie MacDowellová byla dvakrát vdaná. S druhým manželem Rhettem Hartzogem se rozvedla v roce 2004 po třech letech manželství. Prvního manžela Paula Qualleyho si vzala v roce 1986 a rozvedli se po třinácti letech. Má s ním syna a dvě dcery.

Herečka prozradila, že měla trochu obavy ze samoty, když se odstěhovaly její děti. „Byl to pro mě šok, protože jsem byla závislá na jejich přítomnosti doma. Zpočátku to bylo těžké. Mluvila jsem o tom s mnoha matkami, které mají se svými dětmi blízký vztah a dělá jim radost opečovávání rodiny. Musela jsem se naučit být nezávislou ženou,“ řekla Andie MacDowellová.

Asi rok jí trvalo, než si úplně zvykla a naučila se užívat si. „Zalíbilo se mi to. Až natolik, že opravdu nikoho nehledám. Myslím, že kdyby se někdo objevil v mém životě, byla bych příjemně překvapená. Řekla bych si, že je to fantastické. Ale naučila jsem se, jak si užívat přátele, klid a ticho, a že si můžu dělat, co chci a kdykoli chci,“ uvedla.

Její syn Justin (33) je realitním agentem, Rainey (29) je zpěvačkou a herečkou a Margaret (24) si zahrála v Tarantinově filmu Tenkrát v Hollywoodu. Andie MacDowellová je na své potomky pyšná. „Jakmile děti vyrostou, musíte se naučit nechat je jít. Odvedla jsem svou práci a to docela dobře, protože moje děti se rozhodují samy za sebe a mění se v osobnosti, jakými jsou. Nejdůležitější věcí, kterou musíte své děti naučit, je být nezávislý,“ dodala.