Loughlinová si odpyká dvouměsíční trest kvůli podvodu s přijímačkami

Giannulli i Loughlinová se k podvodu přiznali. Zprostředkovateli zaplatili půl milionu dolarů (11,5 milionu korun) za to, že nechal jejich dvě dcery zapsat do veslařského týmu na jihokalifornské univerzitě, ačkoliv ani jedna se tomuto sportu nevěnovala. To jim mělo zajistit úspěch u přijímacích zkoušek.



„Nekradli jste chléb, abyste nakrmili rodinu. Pro vaše činy neexistuje omluva, takže jsou o to víc odsouzeníhodné,“ uvedl v pátek soudce Nathaniel Gorton.



Do skandálu s podvodnými přijímačkami na prestižní univerzity se zapletlo více než pět desítek lidí, včetně známých osobností. Ústřední postavou rozsáhlého podvodu, který média označují za největší svého druhu v dějinách, je konzultant pro přijímací řízení William „Rick“ Singer. Ten se loni přiznal k tomu, že pomáhal s podvody u vstupních testů a podplácel univerzitní trenéry, aby zapsali děti jeho klientů jako členy sportovních týmů, což jim zajistilo místo na vysokých školách.



Giannulli a jeho manželka, známá například ze sitcomu Plný dům, dlouho tvrdili, že peníze zaplatili v dobré víře jako legitimní dar univerzitě, a obviňovali prokuraturu z toho, že zatajuje důkazy v jejich prospěch. Nakonec se ale přiznali. Celkem mají zaplatit i pokutu ve výši 400 000 dolarů (asi devět milionů Kč), herečka musí odvést 100 hodin obecně prospěšných prací, její manžel pak 250.

K podvodům ve snaze dostat děti na univerzity se už doznalo přes 20 zámožných rodičů. Byla mezi nimi i herečka Felicity Huffmanová, která účinkovala například v seriálu Zoufalé manželky. Ta zaplatila za to, aby školní činitelé upravili některé odpovědi její dcery v přijímacích testech. Loni za to byla odsouzena ke dvěma týdnům ve vězení a pokutě 30 000 dolarů.