Amber Heardová si nechala odnosit dítě. Holčička dostala neobvyklé jméno

„Jsem nadšená, že s vámi mohu sdílet tuto novinku. Před čtyřmi lety jsem se rozhodla, že chci mít dítě. Chtěla jsem to udělat podle vlastních podmínek. Nyní oceňuji, jak radikální je pro nás ženy, že můžeme takto přemýšlet nad jednou z nejzásadnějších částí našich osudů,“ napsala Heardová.

Herečka si dítě nechala odnosit jinou ženou, holčička se narodila v dubnu. Právě možnost zvolit si náhradní mateřství jako cestu k rodičovství Heardová ocenila.

„Doufám, že se dostaneme do bodu, kdy bude normální, že nebudeme chtít prsten, abychom měly postýlku. Část mě je přesvědčená, že do mého soukromého života nikomu nic není. Také však chápu, že povaha mé práce mě nutí to kontrolovat,“ řekla Heardová a upřesnila zároveň datum narození potomka. „Moje dcera se narodila 8. dubna 2021. Jmenuje se Oonagh Paige Heardová. Je počátkem zbytku mého života.“

Amber Heardová se v roce 2015 provdala za Johnnyho Deppa. Po dvou letech se rozvedli a herečka manžela obvinila mimo jiné z domácího násilí. Přestože soud o věci nerozhodl a stání bylo kvůli koronavirové pandemii odloženo na příští rok, herec kvůli nařčením přišel o některé role.

Herečka poté chodila s miliardářem Elonem Muskem a momentálně žije s kameramankou Biancou Butti, se kterou se dala dohromady na začátku roku 2020.