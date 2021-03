Alžběta II. je desetinásobná prababička. Pravnuk se narodil v koupelně

Porod podle novopečeného tatínka přišel velmi rychle a jejich kamarádka, která byla u nich doma, poznala, že to do nemocnice nestihnou. „Tak jsme běželi do posilovny, vzali matraci, s tou jsme běželi do koupelny, připravili ručníky a šli na to. Porodní asistentka, s níž jsme se měli setkat v nemocnici, naštěstí nebyla daleko a dorazila právě včas, druhá porodní asistentka přijela krátce poté, co jsme uviděli hlavičku,“ dodal.

„Zara a Mike Tindallovi s potěšením oznamují, že se jim narodilo třetí dítě, Lucas Philip Tindall,“ uvedla mluvčí páru s tím, že miminko se narodilo v neděli 21. března a vážilo 3 740 gramů.

Pro královnu Alžbětu II. je Lucas Philip, který dostal druhé jméno po svém pradědovi, princi Philipovi, desátým pravnoučetem a je 22. v pořadí následnictví na britský trůn. Po narození dcery prince Harryho a vévodkyně Meghan se posune ještě o jednu příčku níž. Stejné druhé jméno pro syna Augusta vybrala i Zařina sestřenice princezna Eugenie.

Dcera princezny Anny a bývalý hráč ragby už mají sedmiletou Miu a také Lenu, které budou letos v létě tři roky. Mike Tindall ještě před narozením svého třetího potomka prozradil, že by si přál syna.

Pravnoučata Alžběty II. děti Zary Phillipsové a Mikea Tindalla:

Mia Tindallová (*2014)

Lena Tindallová (*2018)

Lucas Philip Tindall (*2021)

Savannah Phillipsová (*2010)

Isla Phillipsová (*2012)

Princ George (*2013)

Princezna Charlotte (*2015)

Princ Louis (*2018)

Archie Mountbatten Windsor (*2019)

(další dcera se má narodit letos)

August Philip Hawke Brooksbank (*2021)

„Chtěl bych tentokrát kluka, dvě holky už mám. Ale budu ho milovat, ať už to bude chlapec, nebo dívka. Ale prosím, ať je to kluk! Nejsme si jisti, jak ho pojmenovat, jestli Covi, nebo Covina,“ vtipkoval loni v prosinci ve svém podcastu The Good, The Bad & The Rugby.

Zara Phillipsová a Mike Tindall se vzali v červenci 2011. Nejstarší královnina vnučka je dcerou princezny Anny a jejího prvního manžela, kapitána Marka Phillipse. Zara má staršího bratra Petera, který má dvě dcery, Savannah a Islu – nejstarší pravnoučata královny Alžběty II.

Zara Phillipsová prodělala v minulosti dva potraty. Po oznámení těhotenství v listopadu 2016 přišla o dítě na Štědrý den. Stejná situace se opakovala v roce 2017. Tehdy potratila v časné fázi těhotenství.

Zara má po své matce, princezně Anně, modrou krev, ale nedisponuje královským titulem. Proto nemá nárok na dotace od státu. Sportovkyně si však podle britských médií i tak přijde na slušný obnos peněz. Díky sponzorským smlouvám, podnikání a online hrám.



Zara se věnuje profesionálnímu jezdectví a v roce 2006 se stala mistryní světa v soutěži jezdecké všestrannosti družstev. Na londýnské olympiádě v roce 2012 vyhrála stříbrnou medaili. Má proto sponzory, díky nimž získá v přepočtu 34 milionů korun za rok.



S manželem Mikem Tindallem se v roce 2014 rozhodli zpeněžit první fotografie své dcery Mii Grace. Za snímky dostali pět milionů korun.