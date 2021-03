Černé peklo, okomentovala Bendová fotku z Miami. Nařkli ji z rasismu

„Mnoho z vás se mě neustále ptá, proč jsme odešli z Miami. Tady je jednoduchá a výstižná odpověď. V takovém prostředí přece nechcete vychovávat své děti,“ napsala Zuzana Belohorcová na Instagramu k fotografii z pláže v Miami znečištěné odpadky a plné lidí.



„To, co se tam děje v posledních dnech, to už je neúnosné. Z ráje na zemi se stává doslova hotové peklo. Kdy bude zpět to staré Miami? Ta naše krásná pláž South Beach a Ocean Drive? Trhá mi to srdce. Policie už je úplně bezradná. Zaslouží si můj velký obdiv. Ukočírovat tuto nezvladatelnou masu je opravdu tvrdý oříšek,“ dodala moderátorka.

U fotografie se okamžitě objevily stovky komentářů. Zareagovaly i známé české herečky. „To je síla,“ napsala Mahulena Bočanová. Alice Bendová vyprovokovala mnoho komentujících svou reakcí. „Fuuuj! Černé peklo na Zemi! Ať žije Biden, že? Je to smutné, že se tam dlouho nepodíváme,“ napsala.

„Co s tím má společného Biden? Nechápu vás. Když byl Ultra Music Festival nebo prázdniny, byl tam stejný bordel,“ zareagoval na komentář jeden z uživatelů. „Jsi céčková rasistická špína. Ten komentář raději smažte, je to ostuda. To snad nemyslíte vážně,“ píší další.

Mnoho uživatelů s názorem Bendové naopak souhlasí. „Když někdo řekne pravdu, tak je to rasismus? Co je na tom rasistického, že 90 % těch, co tam dělají bordel, jsou Američané afrického původu? Co je na tom nepravdivého?“ ptá se jeden z komentujících. „Nechápu lidi, kteří vás tu nazývají rasistkou. To nevidí, že ti lidé se nechovají jako lidé a TO je ten problém?“ píše další.

Herečka prý komentáře pod příspěvkem nečetla, ale za svým názorem si stojí a nařčení z rasismu odmítá. „Mám ráda všechny slušné lidi na světě. A všechny ty, kteří nedělají nepořádek na veřejném prostoru, který patří všem. Zkrátka lidi, kteří se chovají slušně ke druhým,“ vyjádřila se Alice Bendová pro pořad Showtime.

„A je mi úplně jedno, jestli ten člověk má barvu pleti tmavší, světlejší, žlutou, modrou, fialovou, to je mi opravdu úplně jedno. Už jsem to jasně řekla. Peklo je černé. Když to bude bílé peklo, tak peklo bude bílé. Teď momentálně je černé, jak jsem to napsala, za tím si stojím,“ dodala herečka.