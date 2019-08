Všichni muži by měli jít na mateřskou, říká manžel Sereny Williamsové

16:02 , aktualizováno 16:02

Manžel tenistky Sereny Williamsové (37) Alexis Ohanian (36) tvrdí, že společnost by měla přestat uvažovat o mužích čistě jen jako o živitelích rodin. „Většina mužů má strach, že by kvůli případné mateřské přišli o peníze, povýšení či zaměstnání,“ píše podnikatel v eseji pro The New York Times.