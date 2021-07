Před několika lety jste řekl, že žijete dneškem, a to, co bylo včera, vás nezajímá. Můžeme spolu vůbec zavzpomínat na vaše starší role?Zavzpomínám rád. Za svůj život jsem ušel cestu, která nebyla úplně špatná. A nebylo by správné se na ni snažit zapomenout. Vzpomínky jsou krásná věc. Jen v nich člověk nemůže žít.

Prošel jsem Ordinací a Cestami domů a bohužel musím říct, že tento způsob práce mi nevyhovuje. Alexej Pyško herec