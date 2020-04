Česká dvojčata v americké talentové show okouzlila hvězdu z Gilmorek

Pozvání do pořadu představujícího dětské talenty z celého světa Little Big Shots přišlo poté, co si američtí producenti všimli příspěvky kluků na sociálních sítích. „Už předtím jsme měli množství nabídek, ale tento formát se nám líbil nejvíc. Je to pořad, v němž vystupují děti,“ popsal otec dvojčat Josef Šesták lednové natáčení ve Spojených státech.

Z Alexe a Maxima byla nadšená i moderátorka, herečka Melissa McCarthy, která se proslavila coby kuchařka Suki v seriálu Gilmorova děvčata. „Jste tak úžasní,“ řekla lámanou češtinou klukům během jejich vystoupení.

„Atmosféra ve studiu byla strašně příjemná. Byla tam pohoda, žádný tlak a kluci si to opravdu užili,“ míní Šesták.

Talentovaní chlapci z Budějovic si během pobytu v USA stihli užít i návštěvu filmových studií a zábavních parků. Všechno to bylo ještě před vypuknutím pandemie koronaviru, která omezila i pozdější vystoupení dvojčat.

„Účast v pořadu, jehož epizodu s kluky odvysílali teprve před pár dny, jim přinesla další nabídky ze zahraničí. Když jsme se vrátili z Ameriky, dávali jsme na sociální sítě příspěvky a hned se nám ozvali další lidé z USA i Velké Británie. Kvůli celosvětové pandemii se ale zatím nic nerealizovalo,“ přiblížil Šesták.

Alex a Maxim, kteří vystupují jako Alex Maxim Twins, nyní tráví čas jako většina kluků jejich věku, kvůli uzavření škol se musí učit doma. Mezitím ale stíhají cvičit na hudební nástroje a pracují i na vlastní skladbě, která by měla být směsí latiny a jazzu.

Dvojčata cvičí pod dohledem tatínka, který také hrával na saxofon, ale podporuje je i ředitel Druhé soukromé ZUŠ v Českých Budějovicích Milan Bašta, jenž je uznávaným trumpetistou.

Oba kluci by se rádi v budoucnu hudbě věnovali i nadále, protože ji milují. Jejich tatínek Josef Šesták i maminka Lenka Musilová jsou si vědomi toho, že nyní je o chlapce zájem i díky tomu, že jsou malí a šikovní.

„Jestli ten zájem bude také za deset patnáct let, nevíme. Uvidíme. Je ale pro ně důležité i vzdělání, ke kterému je jako rodiče vedeme. Alex by si rád k muzicírování ještě založil vlastní firmu, zajímá ho obor chemie. Maxim je velmi kreativní a mimo hudby rád maluje, tvoří a zajímá ho profese zubaře. Kromě muzikanta z něj tedy možná bude právě zubař, projektant nebo designer,“ dodali rodiče talentovaných dvojčat.