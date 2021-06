Háma o haterech: Na korekci a životní dramaturgii mám rodinu a kamarády

Právě vychází vaše druhé autorské album s názvem Jaké by to bylo. Máte nějaký speciální tvůrčí rituál, nebo vás texty a melodie napadají za běhu? Jak si rychlé nápady zaznamenáváte?

Někdy vznikne první nápěv, který pak rozvinu a otextuju, někdy zase slogan, který pak dopisuju a zhudebním. Nemám na to pravidlo. Jako v životě, jak to přijde, tak s tím naložím.

Lidé vás často vnímají jako komika, jak byste se charakterizoval vy? Ve vašich textech je spousta romantiky.

Myslím, že jsem romantik z podstaty. K životu potřebuji emoce. No a ty se mi pak podpoří hudbou, vůní, přírodou. Netajím se tím a takhle mi to přijde fajn.

Věnoval jste některou ze skladeb své nedávno zesnulé mamince?

Ta deska má v bookletu strohý nápis „Díky mami“, z čehož je patrné, že jí vděčím za moc. Jen si to člověk uvědomuje nějak čím dál víc, když už tu přes rok není...

Aleš Háma

Dalo by se říct, že vzniku alba napomohl několikaměsíční lockdown?

Ano určitě, měl jsem čas i volné večery, prostor na to být sám, u klavíru a psát. Ale je to tak půl na půl. Některé písně jsou starší a některé vznikly během korony.

Titulní fotka nového alba evidentně vznikla za dramatických okolností.

No dramatické okolnosti to ani tak nebyly, jen byla v rybníku hrozná zima, fotky totiž vznikaly na jaře. Měl jsem na sobě svůj dvacet let starý svatební smoking a dost mě překvapilo, že se do něj ještě vejdu.

Stejně jako obal mého prvního alba jsme i tenhle fotili s Lenkou Hatašovou opět s vodním motivem a voda měla tentokrát asi jen 14 stupňů. I když jsem měl pod smokingem neopren, i tak mi byla po dvou hodinách pod hladinou krapet zima.

Chtěl jsem ale vizuálně navázat na první desku s názvem Plesová sezona, na jejímž obalu jsem pro změnu v plechové vaně. Tehdy jsme do ní ale přilévali teplou vodu, takže focení nebyl žádný problém. Tedy až na okamžik, kdy fotografce začal padat stativ se světlem připojeným do elektrické zásuvky, které jen o vlásek minulo onu vanu plnou vody a mě v ní naloženého. (smích)

Součástí alba je i duet s Danielou Písařovicovou, jak k této spolupráci došlo?

Když jsem písničku napsal, tak jsem dlouho přemýšlel, s kým bych tak intimní duet nazpíval. Dokonce jsem se ptal kolegů, koho by mi doporučili, ale pořád to nebylo ono. Chtěl jsem totiž, aby to bylo co „nejobyčejnější“ a bez manýr.

No a pak jsem si vzpomněl na Danielu, se kterou se znám dost let a máme se rádi. Vystupovala s naší skupinou Hamleti párkrát jako host a málo se ví, že fakt pěkně zpívá. Šli jsme do studia k Norbimu a já po prvních Danieliných tónech věděl, že je to ta nejlepší volba.

Jinak jde opět o mou autorskou desku, na které je celkem 13 písní, které zaranžoval Norbi Kovács a hostovali na ní samí skvělí muzikanti jako třeba Jiří Zelenka Zelí, Petr Vondráček nebo Jaroslav Olin Nejezchleba. Mám velkou radost, že si lidi album chválí.

Aleš Háma

Jak jste prožíval nemožnost cestování? Vaše obliba vzdálených destinací je známá.

Stihli jsme se ženou projet celé Chile i s vysněným Velikonočním ostrovem loni v lednu, takže já byl tou nádherou poměrně dlouho nabažen. Jakmile jsem ale dotočil v dubnu show Tvoje tvář má známý hlas, tak jsem sebral rodinu, zaplatil testy a vyrazil na týden do portugalského Porta. Už jsem neměl stání a po cestování se mi moc stýskalo.

Stejně jako všichni vaši kolegové jste si dlouho nezahrál divadlo, chybělo vám?

Přirovnal bych to k odjezdu z tábora, kdy se vám nechce a nejraději byste tam zůstali, ale za měsíc už si na něj ani nevzpomenete. Nicméně když se to za rok přiblíží, tak se tam už zase těšíte. No a podobné to je s divadlem. Měl jsem plno jiné práce a teď se těším, jak si s kolegy z Komorního divadla Kalich zahrajeme už v červnu hru Můj nejlepší kamarád.

Zábavná vědomostní soutěž Kde domov můj, kterou už několik let uvádíte pro Českou televizi, se blíží k tisícovce dílů. Dalo by se říct, že máte teď hlavu nabitou vědomostmi a rozšířený přehled?

No snad trochu ano, pevně věřím, že tam nějaké částečky vědomostí ulpí, ale principiálně se dá říct, že mám spíš vycvičenou takzvanou hereckou paměť. Přečtete si to, naučíte se to, odbavíte to a později se to zaplaví dalšími nánosy.

Aleš Háma a Lenka Hatašová během focení obálky alba Jaké by to bylo

S televizním cestopisným pořadem V karavanu po Česku jste projel Čechy křížem krážem. Objevil jste místo, kam se chcete bezpečně ještě vrátit?

Definitivně klášter Rosa Coeli v Dolních Kounicích.

Nemáte zálusk na podobný pořad, který by mapoval i cizí kraje?

Já jsem v České televizi řekl, že rád projedu v karavanu naši vlast, ale myslím, že jiné země by měli zase představit ti, kteří mají vztah k nim.

Na sociálních sítích jste se nedávno stal terčem haterů kvůli vaší podpoře očkování. Jak jste na to reagoval?

Já se tím fakt moc nezabývám. Na korekci a životní dramaturgii mám rodinu a kamarády.

Co máte momentálně před sebou?

Těším se na léto s rodinou a na druhou část V karavanu po Česku, kde zmapujeme druhou půlku republiky. A pak už se těším na diváky na koncertech a v divadlech.