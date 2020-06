Něco ani léčitel čas nevymaže, říká o nedávném odchodu maminky Aleš Háma

„Denně jsem na obrazovce a dělám už dávno jiné vědomostní soutěže, ale pořad Taxík mi zůstane přišitý už navždycky. Lidé mi to připomínají kamkoliv přijedu a přitom je to už spousta let, co ho dávno nemoderuji,“ říká na úvod pořadu Limuzína s Mírou Hejdou na ÓČKO STAR herec Aleš Háma.



„Dělám toho spoustu, je na tom dobrá ta pestrost. To, že někdy je více divadla, někdy hraní s kapelou a jindy zase televize. Do každé té práce se díky tomu, jak se střídají, stále těším,“ pochvaluje si.

Dočasný konec všech pracovních aktivit a nutnou izolaci v době šíření koronaviru prý přijal Háma s pokorou. „Smířil jsem se s tím. Trávil jsem hodně času s rodinou, mám upravenou zahradu, jako jsem nikdy předtím neměl, měl jsem čas chodit každý den pět kilometrů. Také navštěvuji bráchu na chalupě, o Vánocích totiž kvůli prskavce vyhořel, tak teď dodělává barák po rekonstrukci. Manželka mu ještě vtipně dala pod stromeček, aniž by samozřejmě cokoliv tušila, manažerskou příručku Jak nevyhořet,“ vzpomíná se smíchem herec.

Ještě v lednu před nástupem pandemie stihl Aleš Háma zrealizovat jeden ze svých velkých cestovatelských snů. „Udělali jsme si s manželkou takový výlet, nebo spíše expedici ve dvou do Patagonie. Projeli jsme celé Chile. Už když jsme se vraceli, zastihli nás zprávy z Wu-chanu. V autobuse jsem pak během tříhodinové cesty pláněmi na letiště seděl vedle nastydlého indiána, který celou cestu kašlal a kýchal. I kdybych to klinicky zvládl, psychicky jsem tam tehdy nastydl. Možná jsem ten covid-19 nakonec i měl, ale zatím jsem se testovat nenechal,“ popisuje.

Krátce po návratu z Chile zemřela Aleši Hámovi koncem března náhle ve věku 73 let maminka Drahomíra Hámová. „Pohřeb byl jen v úzkém kruhu rodiny. Když jsem tu zprávu dával na sociální sítě, abych to dal vědět i lidem, na které jsme neměli kontakty, strhla se bouře ohlasů. Začali nám psát všechny její žačky i žáci, jak skvělá ženská to byla a jak je měla ráda. To je vlastně asi ideální vzor. Žít tak, aby se na člověka takhle pěkně vzpomínalo,“ říká.



„Shodou okolností jsem v té době zrovna načítal audioknihu. Říkal jsem si, že mám nárok na to říct: nezlobte se, já to dělat nemohu. Ale naopak jsem si tu práci nechal a chodil jsem tam denně na čtyři hodiny, abych přišel na jiné myšlenky. Je to strašně těžká ztráta. To múzické, co ve mně je, jsem měl od maminky. Zpívání i nadhled a schopnost nebrat se vážně, to všechno ve mně je ona. Je to velmi těžké,“ popisuje Háma, který se nyní snaží co nejvíce času trávit se svým otcem.

„Jezdím teď za tátou často domů do Varů, abychom byli spolu. Zůstal teď po dvaapadesáti letech v baráku sám. Je tam spousta práce. Ještě tam jsou sazenice, které sázela máma. Čas je dobrý léčitel, ale některé věci nevymaže vůbec,“ dodává Aleš Háma.