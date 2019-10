Za přehnanou zodpovědnost bych si nafackoval, vzpomíná Aleš Cibulka

Po vaší osobní zkušenosti s vyhořením – poznal byste, že mi hrozí něco podobného?

Troufnu si říct, že jo. První indicií by mohl být váš pracovní diář. Ještě tak před pěti lety, když mi nějaký kolega nebo host v mé talk show ukázal diář zaplněný termíny, že teď hraje v muzikálu, dostal roli v nekonečném seriálu a do toho jezdí zájezdovku, řekl bych si: To je bomba! Ten člověk jede! Zatímco dnes mě napadne: Brzdi, koleduješ si o průšvih.

Vyčetl byste nějaké nebezpečné signály i z mého chování?

Z nonverbálních projevů asi ne, protože většina lidí se krizi před vyhořením snaží maskovat. Ale dá se leccos vyčíst z určité hektičnosti, nervozity, nestíhání. Indicií může být i to, že vás štvou lidi, kteří dělají svou práci jenom na sto procent. Nebo že berete každý úkol v práci s přesvědčením, že nikdo jiný než vy to nemůže udělat líp.

A co se s člověkem děje, když vyhoření nastane?

To má spoustu fází. Já jsem víc než dva roky před definitivním zhroucením občas někde vážně zmiňoval, že už mám té práce dost. Že dám všude výpověď a že třeba nastoupím někam do zahradnictví jako brigádník a budu se klidně rýpat v hlíně a vyčistím si hlavu – to bude úžasné!

Jasně, ale takové řeči mívá občas kdekdo.

Přesně. Lidi vám říkají – ale prosím tě, vždyť bys bez té své práce nemohl být. Nevěří vám. Vy přitom pociťujete, že práce, bez které jste dřív nemohli být, vás už delší dobu vyčerpává. Čím dál častěji se vám do ní nechce ráno vstávat. Budíte se unavenější, než jdete večer spát.