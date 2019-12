Když se uvidím na známce, asi se začnu smát, říká rocker Aleš Brichta

K šedesátým narozeninám uspořádal Brichta v říjnu velký koncert a teď dostane i další dárek. „Musel jsem se tomu trošku smát, protože jsem se dozvěděl od managementu, že po jednání s Českou poštou je plánováno, že bych se měl objevit na známkách. To je docela dobrý fór. Představa, jak někteří lidé, kteří mě nemají rádi, budou posílat dopis k Vánocům, olizovat mi zadek, z toho jsem měl strašný záchvat,“ prohlásil rocker, který si nedávno postěžoval, že je vlastně bezdomovec.

Brichta původně chtěl, aby na poštovních známkách bylo hudební album. Tedy na každé známce by byl kód, který by si lidé načetli mobilem a pustili by si písničky. „Pak přišli na to, že by to byl problém, protože ten kód by byl tak velký, že by se na tu známku už nic jiného nevešlo. Žádný obrázek, fotka, nic. Tak z toho z technických důvodů sešlo,“ přiznal.



Nakonec bude šedesátiletý rocker na osmi známkách. Aršík bude speciální sběratelskou edicí v omezeném počtu asi třináct set archů. „A tento aršík známek se bude křtít s hudebním klipem Santa María na Rockových Vánocích 19. prosince na Barče. Vidět se na známce bude asi docela humorné, asi se začnu smát, míní Brichta.

Hudebník o sobě tvrdí, že nejlépe ze všeho mu jde v současnosti nadávání, a zjistil, že neexistuje téměř nic, co by ho neštvalo. Postěžoval si, že se musel upravovat, než šel před televizní kamery. „Z člověka občas dělají kašpárka, když jde něco točit do televize. Místo toho, aby byl člověk normální, klasický rocker, to znamená špinavý, zpocený, umaštěný. Už mi dneska vnucovali, že mě i napudrují. To se přiznám, že jsem tady odmítl," dodal Aleš Brichta.