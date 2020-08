Brichta o dětech: Že mi u ucha začne vřeštět smrad? Na to nemám náladu

Co vás momentálně nejvíce trápí?

Že se musím dokopat k tomu, abych dokončil komplet materiál na nové album. Základy máme připravené, musíme začít točit a zpívat. V té situaci, kdy se nedělalo nic a kvůli koronaviru se neustále něco protahovalo, jsem maximálně zlenivěl. Trápí mě momentálně moje vlastní lenost, abych teda komplet všechno dopsal a dotextoval.

Musíte hledat hodně sil, energie a motivace, abyste se k něčemu dokopal?

Já se k tomu ještě dokopávám. Mám před sebou ještě spoustu psaní, ale někdy má člověk takový blbý pocit, když se furt nic neděje. No a co pak? Říkám, že budeme točit a pak dopadneme jako Horkýže Slíže na Slovensku.

Jak dopadli Horkýže Slíže?

Co jsem četl, tak je všechny zavřeli. (Slovenská policie v srpnu při zátahu proti extremismu zadržela devět lidí včetně bubeníka známé kapely Horkýže Slíže Marka Viršíka, kterého později obvinili z výroby extremistických materiálů a jejich rozšiřování – pozn. red.)

A co vaše vystoupení, co na nich máte v plánu?

Žádný extrémní texty teď nemáme. (smích) Takže doufám, že všechno v pohodě. S Aleš Brichta projektem i Aleš Brichta triem koncertujeme pořád, takže co víkend, pátky i v týdnu jezdíme všude možně po republice. Vadí mi úplně ukrutně cestování. Ne že bych zlenivěl. Spíš mi vadí jezdit po našich skvělých českých silnicích systémem, že člověk vyjede z Prahy, jede do Havířova, další den má koncert v Břeclavi. Z Břeclavi čirou náhodou jede do Aše a z Aše do Karviné. To se docela člověk naštve, abych to řekl velmi slušně a ne sprostě.

A co teprve, když máte dvoják.

Dvojáky ne! To se nedá. Ale ony stačí ty přejezdy. Nemám problém klidně odzpívat dvoják, ale dvakrát přes celou republiku tam a zpátky? To člověka zabije, to se nedá vydržet.

Aleš Brichta

Když vás moc zlobí nohy, jak to řešíte na pódiu? Už jste si vymyslel scénu, kde byste měl třeba trůn?

Ne. Mám vymyšlenou scénu, že přijdu, odzpívám první dvě písničky normálně ve stoje, pak mi tam technik přinese židličku, na kterou si obkročmo sednu a na té si absolvuju zbytek koncertu a mám pohodu, protože tam mám i držátko na pivo. Můžu se napít a jsem v klidu. Jsem línej a k tomu, že není třeba nic lámat přes koleno, mě inspiroval Ian Anderson z Jethro Tull.

Byl jsem na jejich koncertě, který probíhal tím stylem, že na začátku se Anderson jako dědek nechal přivézt na vozíčku. Přivezla ho technika, hrála skladba Locomotive Breath, on vyskočil, zahrál sólo na flétnu, sedl si zpátky na vozík, odtlačili ho zpátky do zákulisí a byl spokojený. Říkám ježišmarja, co si budu dělat nějaké křeče? Dám si tam normální židli, křesílko, na které si obkročmo sednu, a budu zpívat v klidu a v pohodě. Proč bych to neřešil tímto stylem?

Jak nejraději se svou ženou trávíte volný čas?

Já takzvaným gaučingem. Pro mě je nejideálnější, když prostě rozhodím kopyta, zapnu si televizi, nějaký srandovní komediální seriály typu Dva a půl chlapa nebo Ženatý se závazky. To jsou moje oblíbené. Udělám si kafčo, rozvalím se, lehnu si do postýlky a jsem spokojený.

Toužil byste si v něčem, jako je Ženatý se závazky, zahrát?

Herecké ambice opravdu nemám. Někde v nějaké epizodě udělat šášu jo, proč ne? S tím problém nemám. Ale hrát jako herecky? Pár kamarádů herců mám a ona je to řehole, není o co stát. Stejně jako muzikanti mají občas něčeho plné zuby, tak i herci. Myslím, že být hercem na stálý úvazek by asi nebyla moje parketa.

Aleš Brichta s manželkou Joannou na křtu CD kapely Motorband (5. září 2017)

Vy jste prý rádi, že s manželkou nemáte děti. Proč?

(No já jsem ráda! odpovídá zpěvákova žena Joanna)

Já nevím, ale představa, že mi doma začne vřeštět u ucha nějaký smrad, na to opravdu nemám náladu. Děkuji. Já jsem absolvoval dvě děti, naštěstí teda už odrostly. Vzpomínám, jak mě svého času odchytili nějací redaktoři a ptali se mě: „Když jste psal píseň Jednou to pochopíš, tak to jste psal pro svoje děti, jak asi vnímají to, že se rozvádíte?“ Já jim říkám: „No já myslím, že vím, jak to vnímají. Tak, že se mnou chodí pravidelně do hospody. Takže mám takový pocit, že opravdu nehrozí, že by to bylo psaný na ně.“ Protože mým dětičkám bylo tenkrát čtyřiatřicet.

Máte rád doma absolutní klid, nebo jste zvířecí člověk a máte rád psy?

Mám hrozně rád psy a několik vlčáků jsem i odchoval. Ale dopadl jsem těžce, byl jsem potrestán manželkou, takže máme doma kočku. Zvykl jsem si na ni, mám ji rád a všechno, ale pejskům ve svém životě opravdu dávám přednost.

Jak moc vášnivý jste pivař? Kolik kousků je váš rekord?

Hele, přiznám se otevřeně. Jo dám si pivo, ale nejsem šílenej pivař. Kdysi jsme si s kamarády nakoupili pivo a jeli k jednomu z nich na chatu hrát mariáš. Vzpomínám na tu cestu, protože nás škodovkou jelo 144 – my čtyři a 140 lahváčů. Tam jsem tenkrát vypil do dalšího dne 36 piv. To byl můj rekord. Ale bylo to v podstatě za 24 hodin.