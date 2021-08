Začíná chrastit a mně to leze na nervy, říká Brichta o hubenější manželce

Aby Aleš Brichta finančně přežil covidové nicnedělání, musel prodat svoji milovanou chatu. To ho ale zachránilo od bídy, je v klidu a dokonce má ještě nějakou rezervu. Mohl si tedy dovolit zaplatit dovolenou ve své oblíbené destinaci.

„Pokud to jde, jezdíme na přelomu srpna a září do Řecka. Byli jsme tam na svatební cestě. Těšíme se. Manželka Joannka si dopisuje s majitelkou hotelu, tak je tam klídek. Nebudu mít žádné povinnosti, prostě pohoda. Ráno vstanu z postýlky, sjedu dvě patra dolů a u bazénu je restaurace, když tedy dojdu těch pět kroků do bazénu a řeknu si, že to chce ještě něco navíc, tak přidám dalších deset kroků a končím v moři, kde je otevřený plážový bar. To je geniální,“ liboval si muzikant.

Rocker Aleš Brichta také prozradil, jestli do svého volného času na dovolené plánuje zařadit trochu pohybu, například momentálně oblíbených deset tisíc kroků denně.

„To se obraťte na manželku, to je takový magor. Zbláznila se a hodně se angažuje v ketodietě. Zhubla, je to naprd, začíná chrastit a mně to leze na nervy. Dokonce vymýšlí nějaké recepty, uveřejňuje je a má s nimi úspěch. Ale je to její věc,“ prohlásil Brichta.

„Já mám hotelovku, maturoval jsem z vaření, tak vím, jak má dobré jídlo vypadat,“ prohlásil Brichta, jenž se nedávno ukázal na oslavě padesátých narozenin producenta a muzikanta Pavla Plecháče, který od něj dostal přání v rockerském duchu. „Řekl jsem mu, že je mladej smrad. Protože když já jsem začal chodit do hospody, tak ještě tahal kačera po dvoře. Ať si oslavy užije a má klídek a pohodu.“