Slavné české filmové páry: Tvrdé zkoušky krále Miroslava a Krasomily

Když se v roce 1952 točila pohádka Pyšná princezna, celý štáb okouzlila krásná představitelka Krasomily – devatenáctiletá Alena Kohoutová, rozená Vránová. Její půvab uhranul i krále Miroslava v podání Vladimíra Ráže. Tomu táhlo na třicet let a ve chvíli, kdy Krasomila nastavila roztomilou nožku s větou „Zavaž mi střevíček“, vzplál ve Vladimíru Rážovi plamen touhy. Do herečky se zamiloval – a ona do něho. Začalo se odehrávat jedno z největších dramat v českých hereckých kruzích.

Alena Vránová, rodačka z Prahy, se poměrně brzy vdala za spisovatele Pavla Kohouta, v té době fanatického komunisty, který den svatby naplánoval na 18. prosince, tedy na narozeniny Josifa Vissarionoviče Džugašviliho neboli Stalina.

Jenže obě povahy se minuly a mladinká Alena brzy hledala lásku jinde. Ctižádostivého spisovatele to rozzuřilo, domlouval, psal dopisy a nakonec i divadelní hru „Dobrá píseň“, ve které mladí lidé řeší své vztahové krize pomocí marxistické filozofie i kolegů svazáků. Herečka musela dokonce vypovídat a vše vysvětlovat jakési stranické komisi. Milenci zkrátka zažívali těžké období.

„Dostala jsem takovou nakládačku, že jsem se z toho vlastně nikdy nevzpamatovala. Pak už jsem kolem sebe jen budovala hradby a zamykala zámky a to stojí hodně, někdy i herecké příležitosti,“ vzpomínala později na tuto životní etapu Vránová.

Filmovou princeznu Krasomilu a krále Miroslava ovšem zároveň potkalo štěstí v podobě narození dcery Markéty.

Tragický osud Markéty

Ráže i Vránovou diváci milovali. „Byla to jedna z nejpopulárnějších divadelních dvojic,“ zavzpomínal na obě hvězdy v pořadu Za scénou Jaromír Hanzlík, který je profesně poznal ve chvíli, kdy se sám dával dohromady s Danielou Kolářovou a vytvořil s ní známý pár, to je ale zase jiný příběh. Alena a Vladimír natočili bok po boku pohádku Hrátky s čertem, komedii Léto s andělem či seriál Byl jednou jeden dům.

Vztah ale prošel proměnou a neklapal jako dřív. Charismatický Ráž měl milenky, Vránová na to reagovala po svém a také si našla jinou náruč. Proměnil se i spisovatel Kohout, který stál u zrodu Charty 77 a později nuceně emigroval do Rakouska.

Slavný filmový pár se nakonec rozvedl. Hádky a nepohoda ovšem utvářely život i dceři Markétě. Zda se do jejího osudu promítl bouřlivý vztah rodičů, kombinace genů či vlastní špatné zkušenosti a trápení, se dnes už nedozvíme.

Markéta vystudovala filologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, mluvila čtyřmi světovými jazyky a zvládla si udělat i doktorát. Po sametové revoluci měla vlastní cestovní agenturu, coby tlumočnice procestovala svět. Její manželství ovšem skončilo rozpadem, mladá žena začala pít a to byl začátek konce. Po čtyřicítce přišla o všechno a v roce 2013, o Vánocích, kdy celá země sledovala sváteční Pyšnou princeznu, v nemocnici na selhání jater a celého organismu zemřela. Bylo jí 55 let.

Alena Vránová a Vladimír Ráž v seriálu Byl jednou jeden dům (1974)

Mimochodem, většina aktérů celého tohoto rodinného dramatu dosud žije. Aleně Vránové je nyní 88 let a ještě nedávno se objevovala v seriálu Svatby v Benátkách. Naživu je i bývalý manžel Pavel Kohout, ve dvaadevadesáti letech žije v Praze a na Sázavě. Žije také jak první Rážova manželka, 98letá herečka Alexandra Myšková, která v roce 1970 odešla do Norska, tak i ta poslední, Olga Hnátková, se kterou má herec dceru Veroniku.

Vladimír Ráž zemřel ve spánku v roce 2000, bylo mu 77 let.