Pravnuk Pyšné princezny Aleny Vránové si střihl roli v seriálu

Scenáristé si pro produkci seriálu připravili pěkný oříšek. Sehnat malé černošské chlapce, kteří by dokázali i hrát, není u nás zase tak snadné, ale jelikož každý má někde známé, tak se zadařilo.

„Má kamarádka Daniela, která dělá v produkci seriálu Krejzovi, mi zavolala, zda by Sam nechtěl přijít na casting na jednu malou mluvenou roli. Žádný komparz. Samovi se to líbilo, tak jsme to zkusili,“ prozrazuje Antonia Tereza Nyass.

A volba to nebyla vůbec špatná, Sam má totiž umělecké geny v krvi. Maminka je hudebnice a jeho praprarodiči jsou herci Alena Vránová a Vladimír Ráž.

„Ano, prarodiče jsou herci. Samovi to herectví jde. Je přirozený. Rozumí tomu, co je to vytvořit roli, má pro to cit,“ prozrazuje maminka, která je zároveň i jazykovou koučkou, takže i díky tomu neměl Sam s angličtinou, kterou musel celé natáčení mluvit, problém.

„Moc mě to bavilo. Hrál jsem už v jedné reklamě, ale pro seriál jsem točil poprvé,“ prozrazuje mladý herec, který se momentálně věnuje sportu. Konkrétně akrobacii, skáče na trampolíně a sbírá úspěchy.

„Kdyby se herectví chtěl věnovat, tak mu nebudu bránit. Mám s dětmi hezký vztah, tak jim můžu důvěřovat, že když si vyberou, co je bude bavit, tak z toho budou mít i radost. Budu je podporovat,“ líčí budoucnost svého syna Antonia Tereza Nyass.

Samsidin Nyass v seriálu Krejzovi (2019) Alena Vránová a Vladimír Ráž v pohádce Pyšná princezna (1952)

Největšími parťáky na natáčení byli pro Sama Kateřina Kaira Hrachovcová a Petr Čtvrtníček a mladý herec přiznává, že v něm zanechali velký dojem.

„Neznal jsem je, ani seriál, jelikož doma nemáme televizi, ale musím říct, že s Petrem byla velká legrace. Moc mě to bavilo. Nakonec jsem na natáčení strávil tři dny, a kdyby přišla nějaká další nabídka, tak bych ji asi vzal,“ prozrazuje malý herec, jenž má exotický vzhled po tatínkovi hudebníkovi Papisu Nyassovi.

Na své účinkování v Krejzových se prý určitě podívá a ujít si ho nenechá ani jeho prababička Alena Vránová, která svého pravnuka pečlivě sleduje a těší se z jeho úspěchů.