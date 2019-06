Druhé manželství je prý vždy lepší, říká Šeredová o italském miliardáři

Alena Šeredová se v roce 2014 rozešla s fotbalistou Gigi Buffonem (41), se kterým má dva syny. Dlouho však sama nezůstala, protože potkala italského miliardáře, do kterého se zamilovala. Před třemi lety tvrdila, že Alessandro Nasi, s nímž nyní žije již přes rok a půl, je to nejlepší, co ji mohlo v životě potkat.

Rozvod s Gigim Bufonem byl dokončen až po pěti letech od ukončení vztahu na konci května 2018. „Popravdě řečeno, co se stalo, to se stalo. Nemám z toho radost ani dnes. Každopádně se nelituji, nepatřím k prvním, ani posledním, které opustil manžel,“ sdělila Alena Šeredová v roce 2016 v rozhovoru pro český magazín GRADE.

„Když se ty věci ve vztahu zlomí, dá se pak říci, že je žena ‚šťastně rozvedená‘, protože ten vztah už dál nemá smysl udržovat. Nový partner Alessandro mě miluje. A hlavně má hrozně rád i moje kluky a věnuje se jim. Kdybych na tom našem rozvodu s Gigim chtěla najít něco pozitivního, tak je to to, že dnes mají synové ve svém životě více lidí. Nemají už jen mamku s tátou, ale teď i mého nového partnera. Takže je v tom určitě nějaké obohacení,“ řekla modelka v rozhovoru pro pořad TOP STAR.



O svatbu s miliardářem Nasim prý Alena Šeredová za každou cenu nestojí. Kdyby však přišla žádost o ruku, nejspíš by řekla ano.

„Když si vzpomenu na to, jak v Itálii všechno dlouho trvá. I to, jak se to táhne, když se to pak z nějakého důvodu musí zrušit. Italská byrokracie je v tomto směru velmi nepříjemná. Takže pokud by to můj partner nepotřeboval k životu, určitě můžeme spolu být i bez toho. Terezka Maxová mi vždycky říká, ať se nebojím, že druhé manželství je vždy lepší. Tak já jí věřím a uvidíme. Já bych nemusela. Ale Alessandro to ještě nezažil, tak třeba k tomu někdy jednou dojde,“ dodává.