Mí rodiče svou vnučku kvůli koronaviru hned tak neuvidí, lituje Šeredová

„Už jsem v karanténě šestý týden. Mám zhruba šest až osm týdnů do porodu. Začíná to být náročné. Řekněme si popravdě, že to trochu leze na hlavu. Zvláště asi dětem. Já se umím docela přizpůsobit a zas až tak mi nevadí být doma. Jen se mi trochu změnil život,“ popisuje Alena Šeredová ve videorozhovoru se svým bývalým partnerem Bořkem Slezáčkem pro pořad Shaker na ÓČKO STAR.

Modelku prý doma trápí momentálně hlavně nutnost pravidelného vaření pro celou rodinu. „Naučila jsem se za ta léta vařit pět šest jídel, se kterými jsem si normálně během týdne vystačila. Na oběd chodí totiž kluci ve škole, dvakrát týdně jsme šli na pizzu a k večeři jsem pak vyšvihla jeden z mých super talířů. Teď jsme doma sedm dní v týdnu. Naštěstí jsem od Ježíška dostala nějaké kuchařky, takže dělám pořád nějaké nové pokusy. Docela to jde, dokonce jsem pekla chleba,“ říká Šeredová.

Její synové Louis Thomas (12) a David Lee (10) Buffonovi chodí na soukromou mezinárodní školu, kde se učí v angličtině. Od druhé nebo třetí třídy používají při výuce povinně iPady. „Kluci mají od rána od devíti do půl čtvrté odpoledne online školu se svými profesory. Pro děti je určitě pozitivní, že vidí alespoň při společném videohovoru i ostatní spolužáky a kamarády,“ pochvaluje si modelka.

Alena Šeredová popsala v rozhovoru pro pořad Shaker také současnou situaci v Itálii týkající se nákupů potravin. „Já osobně nemůžu nikam, protože jsem těhotná. Na nákup tu člověk jít může. Musí mít samozřejmě roušku i rukavice a dodržovat odstup od ostatních lidí,“ říká.

„Kontrolují nás všechny a nakupovat pro rodinu může rodinný zástupce vyrazit maximálně dvakrát týdně. A může chodit stále jen ten jeden samý člověk. Takže neexistuje, že jednou půjde nakoupit matka, podruhé otec, potřetí syn a podobně. Kdyby se náhodou nakazil, tak ať je to jen jeden člověk,“ vysvětluje modelka, která oznámila koncem ledna, že s partnerem, italským miliardářem Alessandrem Nasim (46), čeká svého třetího potomka. Holčička by se měla narodit v červnu.



„Porodu se trochu obávám, nejvíce nakažených lidí i lékařů je samozřejmě v nemocnicích. Stoprocentní karanténa měla v Itálii skončit původně 4. dubna, zatím se však kvůli vývoji situace vše posunulo na 18. dubna. Uvidíme, jak to bude dál,“ říká Alena Šeredová.

Hned na začátku pandemie koronaviru zvažovala možnost vrátit se na čas do Čech. „Napadlo mě to hned. Ale neudělali jsme to. Starší syn mi to nedávno trochu vyčítal. Říkal, že když to ještě šlo, měli jsme utéct k babičce. Nejvíce mě trápí, že nevím, kdy uvidím naše. Než se otevřou hranice, to asi bude trvat trochu déle. Mrzí mě, že mamina s taťkou svou vnučku kvůli koronaviru hned tak neuvidí,“ dodává modelka.

