S Kachyňou bych ještě pobyla, svěřila se herečka Alena Mihulová

Říkala jste, že vás mrzí, že se nemůžeme potkat, protože jste „kontaktní člověk“. Jak se to projevuje?

A víte, že jsem si v posledních dnech uvědomila, že sice jsem kontaktní člověk, ale že tenhle stav, kdy trávíme čas doma a každý si většinu času děláme to svoje, mi taky vyhovuje? Někdy jsem ráda sama, ne osamělá, ale sama ano. A pak to zase vystřídám tím, že se vídám s lidmi. A nejen vídám. Jsem i dotekový člověk, své lidi ráda objímám, letmo a často i mimoděk se jich dotýkám.