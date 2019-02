Baldwinova manželka chce další dceru. Budu to pořád zkoušet, říká

„Myslím, že chce ještě jedno dítě. Chce mít holčičku, aby měla Carmen malou sestřičku,“ řekl Alec Baldwin moderátorce Ellen Degeneresové.

Baldwinovi spolu mají Carmen Gabrielu (5) a syny Rafaela Thomase (3), Leonarda Ánglea Charlese (2) a osmiměsíčního Romea Alejandra Davida. Jenže Carmen a Hilaria chtějí mít doma ještě jednu ženu.

„Když jsem řekla Carmen, že jsem těhotná s dalším klukem, přišla za mnou a řekla: Mami, co kdybys měla teď spíš holku, teprve potom kluka? Tak jsem jí řekla, že to tak nefunguje. Ale budu to zkoušet pořád dál. A to myslím vážně,“ řekla Hilaria Baldwinová.

Mezitím však Alec Baldwin, který má ještě dceru Ireland (23), jejíž matkou je Kim Basingerová (65), musí chodit na kurzy zvládání vlastní agresivity. Poslal ho tam soud jako trest za pěstní potyčku s mužem, který mu zabral parkovací místo.

Hilaria Baldwinová je druhou manželkou herce Aleca Baldwina. Je úspěšnou cvičitelkou jógy a fanouškům občas na sociálních sítích radí, jak zdravě žít. S Alecem začala chodit v roce 2011, o rok později se vzali.