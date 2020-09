Nebojím se, že budu ve Tváři pořád za ženu, říká zpěvák Albert Černý

Budeme vás teď vídat ve Tváři na Nově. Jaké jsou tréninky?

Tvoje tvář má známy hlas se vyznačuje tím, že si člověk s sebou musí nosit toto (vytáhne z tašky lodičky na podpatku - pozn. red.). Asi za hodinu mám trénink, budu nacvičovat číslo, kde budu žena. Je to duet. Samozřejmě vám nemůžu říct, kdo to je. Ale v tomto když člověk tančí, včera jsem například poničil parkety doma.

Nebude to podle bot Diana Ross?

Ne. Bohužel ne.

Tak někdo mladší, třeba Kylie Minogue?

Spíše starší.

Jak to tam vlastně funguje? Zaškrtáte si v nějakém seznamu umělce, které byste rád interpretoval, a z nich si potom losujete?

Přesně tak. Ten seznam jsem jednou ve vlaku dělal asi čtyři hodiny, až mi z toho úplně hráblo. Pak jsem si stejně uvědomil, že tvůrci pořadu ví často nejlépe. Už tam bylo asi pět set devadesát věcí, takže člověk ten výběr úplně nemůže odhadnout.

Nebojíte se, že budete pořád za zpěvačku? Jak to zatím vypadá?

Je to v pohodě. Nebojím se toho, protože o tom to prostě je. Musím se naučit pořád někde necpat sebe a myslím si, že je to dobrá zkušenost pro každého zpěváka mít možnost na chvilku jako by zmizet a udělat ze sebe třeba Beyoncé.

Koho jste ve videoklipech vždy nejvíc obdivoval?

Paradoxně mě v poslední době víc baví taneční klipy Jennifer Lopez, Beyoncé nebo Dua Lipy. My přitom děláme takovou indie hudbu, více nezávislou či alternativní.

Co kapele Lake Malawi přinesla účast na Eurovizi?

Spoustu možností, kontaktů v zahraničí. Hráli jsme třeba v Dánsku, Polsku. Uvidíme, co bude dál, Eurovize se zastavila a bude až příští rok. Mě osobně to hlavně nakoplo a dodalo mi to sebevědomí, že i s angličtinou, o které tady v Čechách hodně lidí pochybuje, se prostě ve světe prorazit dá.

Získali jste i nové fanoušky ze zahraničí?

Nás to v Lake Malawi všechny hrozně potěšilo, že se ozvala spousta fanoušků z celého světa. Z Ameriky, Amsterodamu, Španělska, Ruska. Objeli jsme celou Evropu, hráli v Madridu, Kyjevě, dokonce v Moskvě, Londýně, Paříži. Ale nejvíc mě potěšilo, že když jsme někam přijeli a tam už několik tisíc lidí naši písničku znali a zpívali ji s námi. Tak to je nejkrásnější pocit.

Jaká je vaše ideální dovolená?

Moje ideální dovolená je surfování, protože my jsme si to s přítelkyní Bárou naprosto zamilovali. V březnu jsme byli v Maroku, tak doufám, že se nám zase podaří brzy vyjet a že bude všechno v pohodě.

Co vám přítelkyně, modelka Barbora Podzimková, nejčastěji vytýká?

Ty jo, no možná by ses měl spíš zeptat, co já vytýkám jí.

Tak co jí vytýkáte vy?

Vytýkám jí, že chci jít spát. Mám totiž tendenci chodit dřív spát než ona.

Kolik hodin spánku potřebujete?

Tak osm až devět, nebo klidně deset hodin spánku.

A ona vás ráno budí, nebo snad večer zapnutými seriály?

Spíš večer. Posouvala by to pořád dál a ještě by si něco četla.

Kdybyste tedy měli klasický „netflixový vztah“, tak by vám nevydržel?

My se spolu koukáme na nějaké seriály, dokonce Míra Romaniv s přítelem Kovym nám doporučili jeden naprosto bizarní o upírech. Jmenuje se to What We Do in the Shadows, překlad je myslím Co děláme v temnotách, a to jsme viděli celé. Říkal jsem, že to je šílené, jak se můžeme vydržet dívat na takovou blbost?

Dokážete se koukat na horory?

Ne, nemám horory vůbec rád. Myslím si, že je to zbytečné. S filmy, fotkami je to jako s jídlem. Proč do sebe dávat něco, co ti, nebo mě osobně, nepřináší žádnou radost.

A ty radosti jsou?

Největší radost mi dělá sport. My docela často chodíme plavat, jak už jsem říkal, surfujeme.

Sešli jsme se v obchodě s kvalitními potravinami. Jak to máte vy? Naučila vás babička mít plný špajz?

Naučila mě to až Bára. Bohužel, když jsem sám, tak zapomínám jíst v rámci práce. Ať už třeba při psaní písniček, nebo vymýšlení jiných kreativních věcí, tak si vždycky kolem čtvrté odpoledne říkám: „Mám hrozný hlad! Co mám dělat?“ A něco hledám. Takže kdyby nebylo Báry, tak by byl můj špajz spíš prázdný.

Tak toto je vaše dieta! Zapomínat na jídlo?

Svým způsobem ano.

Jak jste zručný kuchař?

Dělám míchaná vajíčka s parmazánem. Musí se dělat pomalu, aby to bylo takově měkčí, vodnatější. To mám rád. Potom ještě těstoviny. Chtěl jsem se naučit další věci, indickou čočku například, ale tam jsem se ještě bohužel nedostal.

Po čem toužíte, když vám někdo slíbí, že vám uvaří?

Toužím většinou po nějaké jasmínové rýži s něčím. Díky přítelkyni jsem objevil japonskou ingredienci natto, což je fermentované tofu, pokud to říkám dobře. To mám hrozně rád. Je to taková sýrová chuť, smrdí to jako ponožky, když se to vaří, ale chutná to úplně skvěle!

