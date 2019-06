Díky přítelkyni jsem objevil japonskou uklízecí metodu, říká Albert Černý

„Účasti v Eurovizi rozhodně nelituji. Jsem za to strašně rád. Tohle nakopnutí jsme přesně potřebovali. Jedním z měřítek úspěchu může být i počet followerů na Instagramu, kde pomalu doháníme moji přítelkyni. Bára teď má nějakých 52 tisíc sledujících, my 48 tisíc. Krásné modelky se dohánějí těžko,“ říká Albert Černý.



S Barborou Podzimkovou, vítězkou světového finále soutěže Elite Model Look, začal Albert Černý chodit před dvěma lety. Dali se dohromady v roce 2017 na akci Teribear. „Otočil jsem se a byla tam. Asi dvě hodiny jsem jí něco šíleného vykládal a pak jsem si dlouho říkal, že si asi myslí, jaký jsem blázen. Jenže evidentně jsem se jí líbil,“ prohlásil kdysi zpěvák v rozhovoru pro Magazín DNES.

„Přítelkyně vždycky snila o bydlení v Praze. Těšíme se na to oba. Už skoro neznám ten pocit, kdy člověk vyjde z domu, jde se jen tak projít a vrátí se. Když vycházím z domu, sedám většinou do auta nebo do vlaku a někam přejíždím. Prakticky všude chodím s batohem plným věcí. Chybí mi pocit, že někde bydlím. Nemám to, co má většina lidí – svůj vlastní osobní prostor, kam se člověk denně vrací,“ říká Černý.

„Díky Báře jsem objevil japonskou uklízecí metodu KonMari. Ta vychází z úvahy, že každá věc má svoje místo. Začnete tím, že shromáždíte všechny věci v místnosti na hromadu a postupně berete do ruky kus po kusu. Počínaje oblečením. Například svetr – a vnitřně se zeptáte sami sebe: dělá mi tahle věc radost? Pokud ano, poskládáte ho a položíte stranou s vědomím – tebe si uložím. Pokud ne, řeknete – děkuji, svetříku, že jsi mi posloužil. A vyřadíte ho. Smyslem je neobklopovat se věcmi, které vám nepřinášejí radost,“ popisuje zpěvák.

O Albertovi Černém se nese obecné povědomí, že je slušným, vychovaným a bezproblémovým klukem z dobré rodiny. „Ostatní spolužáci na gymplu už chodili na večírky a hýřili alkoholovými historkami, které já neměl. Naopak jsem se na ně díval skoro až skrz prsty. Zpětně mám pocit, že jsem se možná tenkrát choval až zbytečně moc dospěle,“ míní.

„Moje maminka je zubařka z Třince. Hodně pragmatická, racionální, ale citlivá. Výborně se sama kdysi učila a motivovala nás se sestrou, abychom se taky učili. Taťka má k výchově buddhističtější přístup. Oba rodiče však spojuje jeden faktor, který měl na mě asi největší vliv. Jsou to abstinenti,“ říká Černý v rozhovoru pro Magazín DNES.

„Na mou abstinenci občas někdo reaguje s nepochopením nebo podezřením, jestli si na něco hraji, ale větší problémy s tím nemívám. Bývám v dobré náladě i bez alkoholu, takže mé nejbližší okolí je na to za ty roky už zvyklé,“ dodává.

