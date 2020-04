Mé děti se vzdělávají metodou unschoolingu, říká Alanis Morissette

„Miluji všechny ženy a miluji všechny matky. Když o tom budu ještě chvíli mluvit, asi se rozpláču. Zkrátka si myslím, že mámy jsou ohromně nesobecké bytosti. Ženy jsou prostě úžasné,“ říká Alanis Morissette v rozhovoru pro magazín Health, na jehož titulní straně kojí svého sedmiměsíčního syna Wintera.



„Ženy často tiše trpí. No, některé z nás přitom zas tak potichu nejsou. Ale každopádně stále i v takovém stavu dokážou fungovat dál a o všechno se postarají,“ říká Morissette.



Zpěvačka a její mladší manžel, raper Mario „Souleye“ Treadway (39), přivítali do rodiny své třetí dítě loni v srpnu. První syn pojmenovaný Ever se Morissette narodil v sedmatřiceti letech. Dceru Onyx zpěvačka počala a porodila poté, co oslavila čtyřicítku. „Vždy jsem snila o tom, že budu mít jednou tři děti. Prodělala jsem však několik potratů, proto jsem ani nedoufala, že to bude možné,“ svěřila se Kanaďanka.

Morissette kdysi v jednom z rozhovorů prozradila, že po narození svého prvního i druhého dítěte trpěla těžkými poporodními depresemi. „V nejhorších chvílích jsem se nemohla ani hnout. Nebyla jsem schopná udělat jakýkoli pohyb, zvednout se z postele. Ptala jsem se sama sebe, jestli má takový život smysl. Když jsem byla mladá, představovala jsem si vždycky, jak bude krásné mít doma miminko. Nakonec to však byla několikaměsíční noční můra,“ řekla v rozhovoru pro magazín People.

Poporodní deprese se přihlásila i loni.„Většinou se mé nutkavé myšlenky týkají strachu o bezpečí mých blízkých a dětí. Ale vždy musím sama sebe upozornit, že to je jen poporodní deprese, co se do mě snaží vplížit,“ vyprávěla zpěvačka na podzim v pořadu This Morning televizní stanice CBS.

V rozhovoru pro magazín Health prozradila Alanis Morissette také to, že její děti se vzdělávají takzvanou metodou unschoolingu. „Unschooling je pro mě něco jako vzdělávání, které vedou přirozeným způsobem samy děti. Takže když mám třeba nápad, že si budeme hrát s magnetickou stavebnicí a dceři se to nelíbí a chce to celé posypat třpytkami či dělat něco jiného, řídím se podle ní. Vyloženě se teď dívám na svět dětskýma očima,“ popisuje.

„Sleduji pozorně všechno, co mé děti zaujme, byť třeba jen povrchně. A pak se tím všichni doma společně zabýváme do hloubky. Metoda unschoolingu si zakládá na motivujícím prostředí. Vychází z teorie, že dítě je přirozeně zvídavé a jen mu musíte ukázat, co vše by mohlo zkoumat,“ vysvětluje zpěvačka.

„Vytvořili jsme s manželem doma několik oddělených prostorů, v každém z nich se s dětmi věnujeme něčemu jinému. Máme například zvláštní místo pro přírodovědu plné plyšových zvířat nebo místo s písmenky, kde se učíme abecedu a jazyk,“ dodává Alanis Morissette.