Nepřísluší mi ho soudit, říká Alan Alda o Allenovi obviněném ze zneužívání

„Kdyby se mnou chtěl opět točit, okamžitě bych do toho šel. Neznám všechna fakta. Nevím, zda je vinen, či ne. Nepřísluší mi ho soudit a nemám žádný důvod s ním nepracovat. Je to extrémně talentovaný muž,“ řekl Alda v rozhovoru pro časopis The Hollywood Reporter.



K režisérovi Woodymu Allenovi se v posledních letech obrátili zády mnozí herci, kteří s ním v minulosti točili. A to kvůli obviněním, která proti němu v roce 2014 vznesla dcera Dylan Farrowová (33). V otevřeném dopisu pro deník New York Times napsala, že ji Allen jako sedmiletou holčičku pohlavně zneužíval. Od té doby prý trpí celý život psychickými problémy.



Slavný režisér to označil za výmysly a snůšku lží. Dylaninu matku Miu Farrowovou (74) následně obvinil z toho, že dceru navádí. Obvinění mělo podle něj být jakousi formou pomsty za to, že si vzal její adoptivní dceru Soon-Yi Previnovou (48).

Vyšetřovatelé nenašli žádné důkazy, které by filmaře usvědčily. Dylan Farrowová však využila nástupu hnutí MeToo a v minulém roce obvinila Woodyho Allena podruhé.

Alan Alda a Woody Allen společně pracovali na třech filmech. Zločiny a poklesky (1989), Tajemná vražda na Manhattanu (1993) a Všichni říkají: Miluji tě (1996).



Alda není jediným hercem, který se za slavného režiséra postavil. Podle magazínu Variety ho na jedné z akcí v očích studentů podpořil také herec Javier Bardem (50), který si zahrál v jeho filmu Vicky, Christina, Barcelona z roku 2008. „Woody Allen je génius a kdykoliv bych s ním okamžitě opět pracoval,“ řekl tehdy Bardem.