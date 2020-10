Fenomén Agatha Christie. Autorka Poirota se narodila před 130 lety

12:00

Stát se světově proslulou ikonou se nepodaří jen tak každému. Spisovatelka Agatha Christie to stihla za života a pokračuje v tom i po své smrti. V září jsme si připomněli 130 let od jejího narození a v říjnu je to 100 let od chvíle, kdy jí vyšla první kniha, v níž se představil slavný detektiv s knírkem, Hercule Poirot.